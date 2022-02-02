KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.
Konuyla ilgili AA muhabirine bilgi veren Tatar, yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tatar, hastalığı gribe benzer şekilde geçirdiğini ve kendisini izole ettiğini söyledi.
Video Haberler
- 'Mehmet hiçbir yer bulamadık mı?'
- Balıkçının arka kapısındaki hareketlilik kameralarda
- Yürekleri ağza getiren olay: İp bağlayıp karı temizletti
- Aşırı kar biriken otogarın çatısında çökme oluştu
- Yurttaşın ekmek çilesi böyle görüntülendi
- Saatlerdir mahsurlar: TIR'lar böyle görüntülendi
- CHP'li vekil isyan etti: Karda ekmek kuyruğu
- Arnavutköy'de çok sayıda zincirleme kaza
- Otobüsün hareket etmesi için zıpladılar
- Feci olay: Belediye aracı çukura düştü
En Çok Okunan Haberler
- KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Covid-19 oldu
- Hindistan'da kaçak kömür ocağı çöktü: 5 ölü
- Şebnem Şirin'in son sözleri ortaya çıktı
- Altay'da Poko gecikti
- Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanıyor
- Danıştay, yaban keçisi avı ihalesini iptal etti
- Eski milli futbolcudan sert sözler
- Balkanlardan kar yurda giriş yaptı
- SGK'den yurttaşlara önemli uyarı: 'Güncelleyin'
- İzmir'de deniz ulaşımı sefer saatleri yeniden düzenlendi