KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Covid-19 testi pozitif çıktı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Covid-19 testi pozitif çıktı.

AA
02 Şubat 2022 Çarşamba, 11:15
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Covid-19 testi pozitif çıktı
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Konuyla ilgili AA muhabirine bilgi veren Tatar, yaptırdığı Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Tatar, hastalığı gribe benzer şekilde geçirdiğini ve kendisini izole ettiğini söyledi.


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