KKTC Cumhurbaşkanı Tatar: BM toplantısında egemen eşitliğimizi talep edeceğiz

25 Eylül 2021 Cumartesi, 11:11

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 27 Eylül'de ABD'nin New York kentinde bulunan BM Genel Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Kıbrıs konulu gayriresmi toplantıya dair açıklamalarda bulundu.

Sputnik'e konuşan Tatar, toplantıya ilişkin "Fikrimi ve görüşümü ifade edebilmeyi umuyorum. Benim görüşüm; egemen eşitliğimizi talep edeceğiz. Sizin deyiminizle Kıbrıslı Rumlar, biz onların çoğunluk olduklarına inanmıyoruz, biz azınlık değiliz. Biz iki halktan biriyiz" dedi.

Tatar, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, kendisi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in katılacağını kaydetti.

'HALKIMIN BEKLENTİLERİNİ İFADE EDEBİLMEK İSTİYORUM'

Kuzey Kıbrıs lideri, "Toplantılara varım... Toplantılar gerçekleştirmek istiyorum. Duygularımı, düşüncelerimi, halkımın beklentilerini ifade edebilmek istiyorum. İnsanlarla bir araya gelmek, tartışmak, onlara bakış açımızı anlatmak için buradayım" ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında Lefkoşa yönetimi, adadaki Rum ve Türk topluluklarını birbirinden ayıran tampon bölgede yer alan ve BM tarafından korunan Maraş mahallesini tek taraflı olarak askerden arındırmıştı.

BM Güvenlik Konseyi, bu eylemi Kıbrıs'la ilgili önceki tüm BM kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle kınamıştı.