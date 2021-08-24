KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da pasaportunun iptal edilenler listesinde olduğu iddia edildi

24 Ağustos 2021 Salı, 04:00

Kıbrıs Postası’nın haberine göre resmi olarak açıklanmayan listede, “Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman, Cumhurbaşkanlığı Maraş Açılımı Komitesi üyeleri Oğuzhan Hasipoğlu, Vedat Yorucu, Tülen Saner, Hasan Sungur” bulunuyor.

‘DÜŞMANLIK’

AB üyesi GKRY’nin hükümet sözcüsü Marios Pelekanos, “KKTC Bakanlar Kurulu’nda yer alan ve Maraş açılımında ön plana çıkanların pasaportunu iptal etme, yenilememe veya pasaport vermemeye karar verildiğini” açıkladı. Karara ilk tepki KKTC Başbakanı Saner’den geldi. Saner, KKTC Bakanlar Kurulu’nun hemen ardından kararı Cumhurbaşkanı Tatar ile değerlendireceklerini söyledi. Saner, “Düşmanlık yapmak adına ürettikleri bu kararla ilgili, kendilerinin tekrar düşünmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum” dedi.

Kuzey Kıbrıs’ın Gazimağusa kentinin doğu kesimindeki sahil bölgesi kapalı Maraş’ın bazı bölümleri, 46 yıllık aradan sonra ilk kez geçen yıl ekim ayında yeniden ziyaretlere açılmıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın temmuz ayındaki Kuzey Kıbrıs ziyareti sırasında Maraş bölgesinin yüzde 3.5’inin açılacağı duyurulmuş ardından Tatar açılımda ikinci aşamaya geçildiğini açıklamıştı. Güney Kıbrıs ve Yunanistan, kapalı Maraş’ın açılmasına sert tepki göstermişti.