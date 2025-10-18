KKTC'de CB seçimleri... Saatler kala adaylıktan çekildi!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılacak Cumhurbaşkanlığı Seçimleri öncesinde Hüseyin Gürlek, adaylıktan çekildiğini duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Gürlek, seçimlerde mevcut Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı destekleyeceğini belirtti.

"SÖZ KONUSU VATANSA..."

Cumhurbaşkanlığı adaylarından Hüseyin Gürlek, kararıyla ilgili sosyal medya paylaşımında şunlara yer verdi:

"Bu kritik seçimde, KKTC, Türkiye ve tüm Doğu Akdeniz’in çıkarları iki devletli bir çözümden yanadır. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır.

Bu süreçte bize destek veren, bizimle yol yürüyen tüm arkadaşlarımızın da ortak hassasiyeti bu yöndedir ve bu konuda gereken farkındalığı ziyadesi ile sağlayarak, halkımıza, vatanımıza ve milletimize hizmet adına kritik bir görev yürüttük.

Bu bitmeyen vatan görevi gereği yaptığımız değerlendirmelerde konjonktürün ve seçim atmosferinin gereği olarak adaylıktan, milletim, devletim ve Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar lehine çekildiğimi tüm kamuoyu ile paylaşır, tüm halkımızı ve arkadaşlarımı yarın sandık başında görevlerini yerine getirmek üzere davet ederim. Önce vatan, önce devlet, önce KKTC."