KKTC’de seçim sonrası yeni dönem senaryoları... “İki devletli çözüm yaklaşımından sapma olmaz”

Tufan Erhürman, AKP iktidarının desteklediği Ersin Tatar’a karşı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçiminden net bir zaferle çıktı. 19 Ekim’e giden süreçte hem Tatar’ın hem de Türkiye’de iktidara yakın medyanın tezi, seçimin “İki devletli çözüm isteyenler ile federasyon isteyenler arasında bir referandum olduğu” şeklindeydi. Bunun aksine Erhürman, seçimi kazandıktan sonra yaptığı ilk açıklamada, dış politikada atacağı her türlü adımı Türkiye ile istişare edeceğini kaydetti.

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM YAKLAŞIMI SÜRER”

Dışişleri Bakanlığına 1966 yılında giren ve 42 yıllık meslek hayatının büyük bir bölümünde Kıbrıs sorunu ile ilgilenen Emekli Büyükelçi Tugay Uluçevik, Ada’da oluşabilecek senaryoları değerlendirdi. “Bu seçimin sonucu hiçbir şekilde çözüm hakkında bir tercihi ortaya koymaz. Öyle okunursa yanlış okunmuş olur” diyen Uluçevik, iki devletli çözüm yaklaşımının değişmeyeceğini söyledi. Diplomat olduğu dönemde çok sayıda iktidar gördüğünü belirten Uluçevik, buna karşın Kıbrıs politikasında esaslı bir sapma yaşanmadığını dile getirerek, “Bu bağlamda Sayın Erhürman’ın seçilmesinin bazı çevrelerde yarattığı kaygıları paylaşmıyorum. Unutmayalım ki Sayın Ecevit, Türk-Yunan dostluğu için şiir yazan bir şairdi. Sonunda Kıbrıs’ta neşteri vuran da kendisi oldu. Kıbrıs, günün siyasi koşullarına göre değişmeyen millî bir davadır” sözlerini kullandı.

“MEVCUT STATÜKONUN KİMSEYE ZARARI YOK”

Uluçevik, Rum tarafının ise Kıbrıs’ta çözüm istemediğini kaydederek, “Bunun nedeni Türkiye’nin Avrupa’ya yaklaşmasından, Avrupa Birliği ile bütünleşmesinden korkmasıdır. Bu yüzden, tamamen kendi lehlerine olan Annan planını bile reddetmişlerdir” dedi. Kıbrıs’ta anlaşmaya dayalı bir çözümün gerçekçi olmadığını savunan Uluçevik, “Herkes orada istikrarlı bir barış ortamından yana ama masaya oturulduğu zaman el sıkışılamamakta. Bunun nedeni de, çok farklı çevrelerin bölgede çıkarlarının bulunması. Hepsini bir anlaşmayla memnun etmek kolay değil. Fakat mevcut statükonun Türk tarafına da Rum tarafına da zararı yok. Hem Türkiye hem de Yunanistan bu halden memnun” dedi. Uluçevik’e göre iki devletli yapı ancak uluslararası toplumun Türkiye’ye ihtiyaç duyduğu bir anda ortaya çıkabilir.

İÇERİDE ERKEN SEÇİM GÜNDEMDE

KKTC’nin iç siyasetinde ise Erhürman’ın zaferi sonrası erken milletvekili seçimi ihtimali konuşuluyor. 50 koltuklu Cumhuriyet Meclisi’nde, Ersin Tatar’ın eski genel başkanı olduğu Ulusal Birlik Partisi (UBP) koalisyon iktidarını yönetirken, CTP muhalefet partisi konumunda. Kıbrıslı Türk gazeteci Hasan Erçakıca, UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel’in bizzat erken seçim isteyebileceğini belirterek, “Erken seçime gitmezse partisini bir arada tutamaz. Seçim çağrısı yaparsa belki bazı milletvekilleri yanında durabilir. Koalisyondaki Yeniden Doğuş Partisi de erken seçim ister. Bir tek Demokrat Parti istemeyecektir, çünkü bir süredir güçlendiklerini hissediyorlar” değerlendirmesini yaptı. Erhürman’ın zaferinde farklı siyasi parti seçmenlerinden oy devşirebilmesinin önemli bir rol oynadığını kaydeden Erçakıca, “Bu oyların hepsi olası bir erken seçimde CTP’ye gitmeyebilir. Tufan Bey’in aldığı yüzde 64 oydan yüzde 25 oy düşse bile CTP birinci parti olabilir, ama iktidar olamayabilir. Tek başına iktidar olması için 26 milletvekili gerekiyor” sözlerini kullandı. KKTC’de yürütme yetkileri büyük oranda hükümetin elinde bulunuyor.