Özgür Özel'den Saray'a 'İHA' yanıtı: 'Bir dezenformasyon varsa Burhanettin Duran yapmıştır'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Buca Kırıklar Cezaevi'ne giderek Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık ve diğer tutukluları ziyaret etti.

Özel, ziyaretin ardından açıklama yaptı. Açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Murat Çalık ile ilgili iddianameye baktığınızda gerçekten ceza alabileceği ve suçlanabileceği bir şey olmadığı ortada. Buraya da sürgüne yollandı. Cumhuriyetin savcılığını yapmak yerine rejim muhafızlığı yapıp suçlama ve idamı aynı anda gerçekleştiriyor.

Belediyenin cebinden para çıkmadan kooperatif yapmak iyi belediyeciliktir. Hırsızlık başka bir şey. Kamu zararı ortada yok. AKP, müteahhitli sistemi savunuyor. Dedi ya Tayyip Bey... 'Bizim TOKİ sistemimize karşı alternatif geliştirmeye kalktılar' diyor. Evet, TOKİ müteahhit sistemidir. Burada kamuya yük olmadan, müteahhiti zengin etmeden kentsel dönüşüm yapılmıştır.

Aslanoğlu'nu aylarca tuttular. Kaçmadı, bugün çağırmadı yine gitti. Demek ki tutukluluk gereksiz bir tedbir. Herkes için adalet ve tutuksuz yargılama beklediğimizi belirtiyoruz. Sorular sorulsun, cevaplar alınsın, kanıtlar ortaya konulsun. Ama bu işler yapılırken yılbaşı üstü insanlar evlerinden, ailelerinden, çocuklarından ayrı kalmasın.

Kent Uzlaşısı suç olmuştu şimdi Türkiye Uzlaşısı, İmralı Uzlaşısı yapıyorlar. Herkes her yerde temsil edilsin, barış olsun.

Birincisi bu İHA'nın Ankara'ya kadar gelmesinden utanacaklarına övünüyorlardı. Bir radarımız var ve NATO'ya entegre. İspanya'daki NATO üssü farkediyor ve NATO kapsamında bir F-16 kalkıyor. İspanya görevi bizimkilere teslim ediyor. İki saat kadar İHA takip ediliyor. İHA 2 saat geziyor şehrin üstünde. Takip eden F-16'nın yakıtı bitiyor geri dönüyor. İncirlik'ten kalkan F-16'ya nihayet vur emri veriliyor ancak öyle vuruluyor.

"BİR DEZENFORMASYON VARSA DURAN YAPMIŞTIR"

Buradaki tutukluk siyasi tutukluktan faydalanıyor. Kimse bana iki buçuk saat yakalanıp düşürülemedi diyemez. Siyasi bir tutukluk var. Rus uçağı düşürüldüğünde talimatı ben verdim deyip 33 askerin şehit olacağı misillemelere girdin ya... Bir dezenformasyon varsa Duran yapmıştır. Söylediğimde hata varsa gelsin konuşsun. Havadaki F-16'yı İspanya, Türkiye'ye devretmiş. Daha iki saat süreyle TSK'nın dandik bir İHA'yı düşüremediğini mi iddia ediyorsunuz. İki saat karar veremediler. Şimdi de diyorlar ki yetki Hava Kuvvetleri'nde. Ver yetkiyi Hava Kuvvetleri'ne onlar zaten düşürecek etkiye sahip.

Yılın son günündeyiz. Arkamdaki ve Türkiye'deki cezaevlerinde 500 bine yakın insan yatıyor. Bu noktadaartık cezaevlerinin yarım milyon insanın bulunduğu yerden çıkarılması lazım. Herkese tutuklama veren bu çılgın anlayıştan vazgeçilmesi lazım."

NE OLMUŞTU?

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na bağlı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Şu anda bir hava aracını düşürme yetkisi Erdoğan’da. Erdoğan’dan iki saat boyunca talimat gelmiyor. Değilse söylesinler. Daha denizin üstünde İHA’yı düşürme imkanımız vardı" ifadelerine yanıt vermişti.

DMM'den yapılan yazılı açıklamada, "Halihazırda yürürlükte olan ve hava sahasının yönetimi ve savunmasında kullanılan 'Angajman Kuralları Direktifi' dokümanı kapsamında düşürme yetkisi Genelkurmay Başkanlığımızda olup, olay günü gelişmeler çerçevesinde bu yetki kullanılmak üzere gecikmeksizin Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza devredilmiştir" denilmişti.