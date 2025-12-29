Cumhuriyet Gazetesi Logo
Son Dakika... 3 polis şehit olmuştu: Yalova'daki terör saldırısına ilişkin sosyal medya paylaşımlarına soruşturma!

29.12.2025 15:18:00
ANKA
Son dakika gelişmesi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bugün Yalova'da meydana gelen IŞİD operasyonundaki çatışma sonucu 3 polisin şehit olmasına ilişkin sosyal medya paylaşımlarına yönelik soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Yalova’da IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çatışmayla ilgili saatler sonra yaptığı açıklamada 3 polisin şehit olduğunu; 8 polis ve 1 bekçinin de yaralandığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklamada dezenformasyon içeren sosyal medya paylaşımlarına soruşturma başlatıldığını bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.12.2025 tarihinde Yalova ilinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan ve dezenformasyon içeren gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatılmıştır."

