Son Dakika... 3 polis şehit olmuştu: Yalova'daki terör saldırısına ilişkin sosyal medya paylaşımlarına soruşturma!

Yalova’da IŞİD’e yönelik düzenlenen operasyonda şüphelilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, çatışmayla ilgili saatler sonra yaptığı açıklamada 3 polisin şehit olduğunu; 8 polis ve 1 bekçinin de yaralandığını açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklamada dezenformasyon içeren sosyal medya paylaşımlarına soruşturma başlatıldığını bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"28.12.2025 tarihinde Yalova ilinde meydana gelen terör saldırısına ilişkin çeşitli sosyal medya hesaplarından yapılan ve dezenformasyon içeren gerçeğe aykırı paylaşımlara ilişkin Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca re’sen soruşturma başlatılmıştır."