Son Dakika... Yargıtay'dan 'Narin Güran davası'na ilişkin karar!

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 2024 yılında kaybolduktan günler sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran’ın ölümüne ilişkin davada Yargıtay kararını verdi.

Habertürk'in haberine göre Yargıtay 1. Ceza Dairesi, anne, amca ve ağabey hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını hukuka uygun bularak onarken, Nevzat Bahtiyar hakkında verilen “suç delillerini yok etme” cezasını bozdu ve “öldürmeye yardım” suçundan yeniden yargılanmasına hükmetti.

NE OLMUŞTU?

Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos 2024’te kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni, arama çalışmalarının 19’uncu gününde, 8 Eylül’de dere yatağında çuval içinde bulunmuştu.

Üzeri farklı ağırlıklarda üç taşla kapatılan ve çalılıkların arasına gizlenen Narin’in ölümüyle ilgili dört kişi hakkında Diyarbakır 8’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Mahkemede, aracında Narin’e ait DNA ve kıl örnekleri bulunan amca Salim Güran, anne Yüksel Güran ve ağabey Enes Güran ile güvenlik kamerası kayıtlarında Narin’in cansız bedenini taşıdığı tespit edilen komşu Nevzat Bahtiyar yargılandı. Bahtiyar, ifadesinde cinayeti işlemediğini, yalnızca cesedi dere yatağına taşıdığını savunmuştu.

28 Aralık 2024’te görülen davanın ikinci duruşmasında mahkeme; Salim Güran, Yüksel Güran ve Enes Güran’a “iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Nevzat Bahtiyar’ı “suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırmıştı.

Karar, istinaf incelemesinin ardından Yargıtay’a taşındı.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, tüm sanıklar hakkında verilen cezaların onanmasını talep etti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, üç sanık hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onadı; Nevzat Bahtiyar’a verilen hükmü ise bozarak, “öldürmeye yardım” suçundan yeniden yargılanmasına karar verdi.

Öte yandan, cinayetle bağlantılı olarak açılan ve 15 sanığın yargılandığı “suçluyu kayırma” dosyası da daha önce, ana dava Yargıtay’da olduğu gerekçesiyle Bölge Adliye Mahkemesi tarafından bozulmuştu.