KKTC'den ilahiyat koleji protokolüne 'laiklik' itirazı

Kuzey Kıbrıs’ta yeni eğitim yatırımı üzerinden başlayan hukuki ve siyasi tartışma büyüyor. Türkiye ile KKTC arasında 2023 yılında imzalanan Gazimağusa İlahiyat Koleji protokolü, yalnızca eğitim alanındaki bir iş birliği olarak görülmüyor; aynı zamanda ülkenin anayasal düzeni ve laiklik ilkesi açısından önemli bir sınav niteliği taşıyor.

Protokolün yürürlüğe girmesiyle birlikte kamuoyunda yükselen 'anayasal uygunluk' tartışmaları, sürecin seyrini doğrudan etkileyen yeni bir adımı beraberinde getirdi.

Protokole göre okul, Türkiye tarafından hibe ediliyor.

KKTC Meclisi, protokolü Kasım 2025’te oyçokluğuyla kabul etti.

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla 21 Kasım 2025’te Resmi Gazete’de yayınlandı.

Fakat Meclis onayının ardından, KKTC’de protokolün ‘anayasaya uygun olmadığı’ tartışmaları başladı.

ANAYASA MAHKEMESİ'NE GÖNDERİLDİ

Tartışmalar üzerine eylülde cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) lideri Tufan Erhürman, protokolü ‘Anayasa ve laiklik ilkesine aykırılık’ yönünden incelenmesi için Anayasa Mahkemesi’ne gönderdi.

Kıbrıs Postası’nın haberine göre Erhürman, protokolün imzalanmasından iki yıl sonra meclise gelmesini de eleştirdi.

Yürürlüğe giren uluslararası anlaşmaların dava yoluyla Anayasa Mahkemesi’ne götürülemeyeceğini belirten Erhürman, KKTC Anayasası’nın cumhurbaşkanına bu konuda yetki verdiğini, kendisinin de ‘tartışmaların büyümemesi’ adına protokolü Anayasa Mahkemesi’ne götürdüğünü açıkladı.

ERHÜRMAN'IN SÖZLERİ...

Öte yandan, protokolün ‘Anayasa’ya uygunluğu’ hakkında yorum yapmayacağını belirten Erhürman, konunun ‘çocukların eğitim hakkıyla ilgili olduğunu’ söyledi.

KKTC cumhurbaşkanı şöyle devam etti:

“Anayasa Mahkememizin görüşünü almak ve bu tartışmaları ve ayrışmaları, daha fazla büyümeden ve geleceğe taşımadan önlemeye çalışmak izlenebilecek en aklı selim yol olarak görülmektedir.

Anayasa Mahkememiz tarafından bu konuda verilecek görüş belirleyici olacağından, ileride çocuklarımız üzerinden tartışma yaratma ve eğitim hakkını sekteye uğratma potansiyeli de ortadan kalkacak.

Anayasa’nın cumhurbaşkanına verdiği ‘cumhuriyet anayasasına saygıyı’, ‘kamu işlerinin kesintisiz ve düzenle yürütülmesini’ sağlama görevine de uygun bir yöntem seçilmiş olacaktır.”