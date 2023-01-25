KKTC’de kadın cinayeti

KKTC'de 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un dün vahşice işlenen bir kadın cinayetine kurban gitti.

Onur Evrensel
Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 16:12
KKTC’de kadın cinayeti
Abone Ol google-news

KKTC dün sabaha vahşice işlenmiş bir kadın cinayetiyle uyandı. Daha hayatının baharında 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un cansız bedeni İskele’de bir inşaat alanında bulundu.  Adli tıp incelemesinde genç kızın başına küt bir cisimle vurularak öldürülmüş olabileceği belirlendi.

Polis Basın Subaylığı, yapılan ileri soruşturmada Adli Tıp Uzmanı tarafından olay yerinde ceset üzerinde yapılan dış muayenede, kadının başına küt bir cisimle vurulmak suretiyle öldürülmüş olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.

Polisin cinayetle ilgili soruşturması sürüyor.



kadın cinayeti Kadın KKTC

En Çok Okunan Haberler