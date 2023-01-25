KKTC’de kadın cinayeti

Yayınlanma: 25 Ocak 2023 - 16:12

Güncelleme: 25 Ocak 2023 - 16:12

KKTC dün sabaha vahşice işlenmiş bir kadın cinayetiyle uyandı. Daha hayatının baharında 16 yaşındaki Zehie Helin Reessur’un cansız bedeni İskele’de bir inşaat alanında bulundu. Adli tıp incelemesinde genç kızın başına küt bir cisimle vurularak öldürülmüş olabileceği belirlendi.

Polis Basın Subaylığı, yapılan ileri soruşturmada Adli Tıp Uzmanı tarafından olay yerinde ceset üzerinde yapılan dış muayenede, kadının başına küt bir cisimle vurulmak suretiyle öldürülmüş olabileceğinin değerlendirildiğini bildirdi.

Polisin cinayetle ilgili soruşturması sürüyor.



