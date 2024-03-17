KKTC’de sahte diploma skandalı: Refiker tutuklandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) bulunan Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturması kapsamında Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon (YÖDAK) Genel Sekreteri Derviş Refiker tutuklandı.

DHA
Yayınlanma: 17.03.2024 - 09:31
KKTC’de sahte diploma skandalı: Refiker tutuklandı
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KKTC'deki Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’nde (KTSÜ) devam eden “sahte diploma ve yolsuzluk” soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında bugün Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon (YÖDAK) Genel Sekreteri Derviş Refiker tutuklandı. Lefkoşa’da bugün mahkemeye çıkarılan Refiker’in KSTÜ’nün tıp fakültesinin hızlı bir şekilde YÖDAK’ta gündeme alınması için rüşvet aldığı belirtildi.

REFİK’İN 800 DOLARLIK FİŞTE İMZASININ OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Refik’in ayrıca, üniversitenin muhasebe kayıtlarında bulunan ve farklı tarihlere ait 7 ayrı ödeme fişinde adının geçtiği kaydedildi. Fişlerde zanlıya toplam 6 bin 330 dolar, 700 Euro, 10 bin TL ve Airpods pro 2 kulaklık verildiğine dair not düşüldüğü de ifade edildi. Polis, zanlının 800 dolarlık fişte imzasının olduğunu, 800 dolar ve 700 euro para ile Airpods pro 2 kulaklığı aldığını tespit ettiklerini, diğer fişlerde yazanları ise alıp almadığını araştıracaklarını söyledi. Mahkeme zanlının 3 gün daha tutuklu kalmasına karar verdi.

YÖDAK BAŞKANI AVCI İSTİFA ETTİ

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz hafta tutuklanan ve 3 gün süren tutukluluğun ardından tutuksuz yargılanmak üzere kefaletle serbest bırakılan YÖDAK Başkanı Turgay Avcı dün istifa mektubunu KKTC Cumhurbaşkanlığına iletti.


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