KKTC'de yenidoğan bir bebeğin ölmesi üzerine dört kişi gözaltına alındı

Yayınlanma: 28.10.2024 - 07:37

Güncelleme: 28.10.2024 - 07:42

Türkiye’de yenidoğan bebek skandalı gündemi meşgul etmeye devam ederken Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ise bir yenidoğan bebeğin hayatını kaybetmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

KKTC'de Sağlık Bakanlığı, Dr. Burhan Nalbantoğlu Acil Durum Hastanesi'nde yenidoğan yoğun bakım ünitesinde bulunan bir bebeğin ölümü, altı bebeğin entübe edilmesi üzerine inceleme başlattı.

Polis, dört sağlık çalışanını gözaltına aldı.

Bebeklerin aileleri hastane önünde toplanarak hastane yönetimine ve yetkililere tepki gösterdi.

Basına yansıyan haberlerde bebeklere verilen mamanın içine tıbbi alkol karıştığı iddia edildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaptığı yazılı açıklamada, olaydan büyük üzüntü duyduğunu kaydetti, gerekli soruşturmanın yapılmasının takipçisi olacağını belirtti.

KKTC basınına göre hastanede Ada’nın farklı yerlerinden gelen doktorlar ve yetkililer ile bir kriz masası oluşturuldu.

KKTC Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ise olayın tüm boyutları ile araştırılacağını ve bir ihmal varsa sorumluların cezalandırılacağını kaydetti.

Hastanenin önünde bir açıklama yapan Dinçyürek, ailelere bebekleriyle ilgili durumun tek tek izah edileceğini vurgulayarak adadaki bütün yenidoğan uzmanlarının hastanede olduğunu söyledi.

Dinçyürek hastane önünde konuşurken bazı aileler haberin geç verilmesi ve gelişmelerin geç açıklanması nedeniyle tepki gösterdi.

Bakan Dinçyürek ise polislerin soruşturması ve adli süreç dolayısıyla duyurmalarının geciktiğini söyledi.

Bakanlık’tan altı bebeğin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada ise durumlarının stabil olduğu, iyileşmelerinin olumlu yönde seyrettiği belirtildi.

20 günlük bebeğin neden hayatını kaybettiği ise yapılan otopsinin ardından belli olacak.