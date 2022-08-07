KKTC'de yüksek faturalara tepki: 'Alacakların bedelini vatandaş ödüyor'

07 Ağustos 2022 Pazar, 02:00

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akyiğit, tepkiler üzerine elektriğe kilowatt başına 60 kuruş zam yapıldığını anımsatarak “Temmuz ayında elektriğe gelecek olan zammı önceden duyurmuştuk” dedi. KIB-TEK, son ödeme süresi dolmuş ve 675 TL üzeri borcu olan abonelerin elektrik enerjilerinin perşembe günü kesileceğini duyurdu.



‘İFLAS ETMİŞ BİR KURUM’

KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, KIB-TEK’in tahsil edemediği alacak miktarının 1 milyar TL’ye yaklaştığını hatırlatarak, “KIB-TEK iflas ettiği halde bunu yüksek faturalar ile bedelini tüketicilere ödettiriyor. Ekonomik sektör mensuplarına kapatmaya vardıracak boyutta fatura ödettirmektedir. KIB-TEK’in bu duruma gelmesi tamamen soygun düzenidir” diye konuştu.

‘RANT SINIR TANIMIYOR’

Işık, KIB-TEK’te dönemin Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’nın 26 üst düzey yöneticiyi kurallara ve yasal mevzuata aykırı olarak atadığını iddia ederek “KIB-TEK’e istihdam edilen 26 üst düzey yöneticinin tamamı kurallara ve mevzuata aykırı olarak istihdam edildi. Bu durum, başıboşluğun ve siyasi rantın sınır tanımadığını göstermektedir. Bu 26 kişinin en üst düzeyde ödenen maaşları emeklilik maaşları ve ikramiyelerini tüketicilerin ödedikleri astronomik faturalarda çıkarmıyorlar mı?” ifadelerini kullandı.



