KKTC'den Azerbaycan'a çağrı: Mücadelemize daha da güç katacaktır

Yayınlanma: 09.09.2023 - 08:23

Güncelleme: 09.09.2023 - 08:24

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Azerbaycan TNS Haber Ajansı’na değerlendirmelerde bulundu.

Ertuğruloğlu, "Dost ve kardeş Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in, Türk Devletleri Teşkilatı'na üye ve gözlemci devletlerin bakanlarının doğal afet ve acil durum yönetimi ve ikinci toplantısının katılımcılarıyla yaptığı toplantıda, ‘etkinliğimizde Kuzey Kıbrıs bayrağı dalgalanmalıdır ve dalgalanacaktır’ sözleri bizi çok gururlandırdı" ifadesini kullandı.

Açıklamasından dolayı Aliyev'e şükranlarını dile getiren Ertuğruloğlu, şunları kaydetti:

"Köklü bir Türk çınar ağacının dalları olan ülkelerin işbirliği ve dayanışmasıyla çok yol kat edeceğiz. Bu açıklama, mücadelemize daha da güç katacaktır. Haklı mücadelemize verdikleri destekten dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'e sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Türk Devletleri Teşkilatı'nın desteğiyle gücümüze güç katacağız. KKTC’nin tanınması yönünde bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz. Tek millet üç devlet olarak büyük başarılara imza atacağımıza inancımız tamdır."