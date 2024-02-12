KKTC'den GKRY açıklaması: 'Rumlarla artık sadece iyi komşuluğu görüşürüz'

Yayınlanma: 12.02.2024 - 15:41

Güncelleme: 12.02.2024 - 15:41

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı'nın (TEPAV) Ankara'daki konferansında konuştu.

Ertuğruloğlu, Kıbrıs'ta "aynı yöntemler kullanılarak, farklı netice almaya çalışmanın" gereği olmadığını vurguladı. Ertuğruloğlu, bundan sonra görüşmelerin ancak "iki farklı egemen devlet arasında" yürütülebileceğini, aksi halde Kıbrıslı Türkler'in masaya oturmayacaklarını söyledi.

Ekonomi gazetesinden Zeynep Gürcanlı'nın aktardığına göre Ertuğruloğlu, Kıbrıs Rum tarafı ile "ortak devlet" olasılığını tümden reddederek, "Rumlarla artık sadece, iki egemen devlet temelinde iyi komşuluk ilişkilerini görüşürüz" dedi.

"EN BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞINI İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI'NDA YAŞIYORUZ"

Ertuğruloğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın KKTC'yi gözlemci olarak kabul ettikten sonra Kazakistan'daki zirveye davet edilmemelerine tepki gösterdi:

"Kağıt üzerinde, KKTC açısından "başarı" addedilebilecek kararlar alınıyor. Ancak bunların uygulanması "sıfır". Türk Devletleri Teşkilatı'nda da benzer bir durum var. Orada da KKTC kendi Anayasal adıyla gözlemci üye olarak kabul edildi. Ancak o kararın altında imzası olan ülkelerin hiçbir KKTC'yi tanıma yoluna gitmedi. Hatta Kazakistan'daki zirveye KKTC davet bile edilmedi"