KKTC'den Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldıran ABD'ye tepki
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin 2023 mali yılı için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunun kaldırılması kararına tepki gösterilerek, "ABD yönetiminin Rum tarafına satacağı silahların ve askeri teçhizatın hedefinin kim olduğu açıktır" denildi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin 2023 mali yılı için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne yönelik silah ambargosunun kaldırılması kararına tepki geldi.
Açıklamada, "Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) on yıllardır uyguladığı silah
satış kısıtlamasını 2020 yılında kısmen kaldıran ABD, 2021 yılında aynı kararı
yinelemiş ve son olarak 16 Eylül 2022 tarihinde aldığı yeni bir kararla GKRY’ye
uyguladığı silah ambargosunu tamamen kaldırdığını açıklamıştır. ABD yönetiminin
ada ve bölgedeki gerginliği artırma pahasına aldığı bu karar kabul edilemezdir"
ifadeleri kullanıldı.
"BU DÖNEMDE ABD’NİN RUM TARAFINA SİLAH SATIŞINI SERBEST BIRAKTIĞINI AÇIKLAMASI ENDİŞE VERİCİDİR"
Rum tarafına her tür silah satışını serbest bırakma kararının Rum tarafının son dönemde endişe verici boyutlara ulaşan silahlanma ve askeri faaliyetlerinin ABD yönetimi tarafından desteklendiğinin açıkça gösterildiği ifade edildi.
Açıklamada, "Rum tarafının
Fransa ile saldırı helikopterleri satış anlaşması imzaladığı, füze sistemi,
radar sistemleri ile askeri malzeme temin etmeye yönelik çabalarını arttırdığı
bu dönemde, ABD’nin Rum tarafına silah satışını serbest bıraktığını açıklaması
endişe vericidir" denildi.
"ABD YÖNETİMİNİN RUM TARAFINA SATACAĞI
SİLAHLARIN VE ASKERİ TEÇHİZATIN HEDEFİNİN KİM OLDUĞU AÇIKTIR"
"Bir taraftan
Rum tarafını silahlandırmaya karar verirken, diğer yandan adadaki iki taraf
arasında bir anlaşmaya varılmasını ve bölgede istikrarın sağlanmasını
desteklediğini iddia eden ABD yönetiminin samimiyetine inanmak güçtür" denilen
açıklamada, "ABD yönetiminin Rum tarafına satacağı silahların ve askeri
teçhizatın hedefinin kim olduğu açıktır. Bu nedenle, bölgedeki ve adadaki meşru
hak ve çıkarlarımızı korumak için Garanti Anlaşması ile temin edilen anavatan
Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinin devamının hiçbir koşulda tartışılması
bile söz konusu olamaz ve bu şartlarda her zamankinden daha hayati olduğu
ortadadır" ifadeleri kullanıldı.
Açıklama şu şekilde sürdürüldü:
"ABD dahil üçüncü tüm taraflardan GKRY’nin kışkırtıcı politikalarına destek
vermekten vazgeçmeleri ve adadaki iki devletin egemen eşitlik ve eşit
uluslararası statüleri zemininde sürdürülebilir bir anlaşmaya varmalarına
yardımcı olmalarını beklediğimizi bu vesileyle bir kez daha vurgulamakta fayda
vardır."
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