Knesset’te Trump’a övgü yağdı: İsrail’in en büyük arkadaşı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’ın Knesset’teki konuşmasından önce yaptığı konuşmaya, Trump’a teşekkür ederek başladı.

Netanyahu, finalde serbest bırakılan rehinelerle ilgili heyecanını ifade ederken, Trump’a da kişisel teşekkürlerini iletti.

Netanyahu, ABD yönetiminin İsrail’e fayda sağlayan bazı politikalarını sıraladı.

"Bu, Kudüs'ü başkentimiz olarak tanıdığınız ve büyükelçiliği buraya taşıdığınız ilk ziyaretiniz" diyen Netanyahu, Trump’ın Golan Tepeleri üzerindeki İsrail egemenliğini tanımasını da takdir etti. Ayrıca, Birleşmiş Milletler’de İsrail’e yönelik “yalanlara” karşı durduğu için Trump’a teşekkür etti.

“İSRAİL'İN BEYAZ SARAY'DAKİ EN BÜYÜK ARKADAŞI”

Netanyahu, "Bu sadece kısmi bir liste ama her zaman söylediğimi kanıtlamak için yeterli... Donald Trump, İsrail’in Beyaz Saray’daki en büyük arkadaşıdır" diyerek Trump’ın İsrail’e olan desteğine vurgu yaptı.

PARLAMENTO BAŞKANINDAN ÖVGÜLER

Knesset Başkanı Amir Ohana, Trump’a yaptığı konuşmada, İsrail’in Trump’ı gelecek yıl Nobel Barış Ödülü’ne aday göstereceğini belirtti.

Ohana, Trump’ın İsrail ve İran arasındaki 12 günlük savaşın ardından, Hamas ile İsrail arasındaki ateşkeste gösterdiği liderlik için teşekkür etti ve "Yüzyıllar sonra, Sayın Başkan, Yahudi halkı sizi hatırlayacak. Biz hatırlayan bir ulusuz" dedi.