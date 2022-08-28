Kokpitte kavga eden pilotlar açığa alındı
Cenevre-Paris uçuşunu gerçekleştiren Air France seferi sırasında kokpitte kavga eden iki pilot açığa alındı.
Fransız hava yolu şirketi Air France'e ait uçağın kokpitinde kavga eden iki pilotun açığa alındığı açıklandı.
La Tribune gazetesinin aktardığına göre, haziranda Cenevre-Paris uçuşunu gerçekleştiren uçağın kokpitinde iki pilot arasında kavga çıktı. Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, pilotların açığa alındığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada, kokpitte çıkan anlaşmazlığa rağmen uçuşun olağan seyrettiği ve güvenli şekilde iniş yaptığı ifade edildi.
Uçağın kalkışından kısa süre sonra yaşanan kavgada pilotları, kabin görevlisinin ayırmaya çalıştığı belirtilmişti.
Fransız Hava Olayları Soruşturma Ajansı, 24 Ağustos'ta yayınladığı raporda, kavgaya tutuşan pilotların güvenli uçuş için gerekli sorumluluğu yerine getirmediğini kaydetmişti.
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