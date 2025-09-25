Köln sandık başında: Yeşiller'in adayı Türk kökenli siyasetçi ikinci turda

Köln’de pazar günü yapılacak ikinci turda kentin yeni büyükşehir belediye başkanı belli olacak.

Yeşiller’den Türk kökenli siyasetçi Berivan Aymaz ve SPD’den Torsten Burmester, iki hafta önceki ilk turda 11 rakiplerini geride bırakmıştı. Şimdi gözler, elenen adayların hangi adaya destek vereceğinde.

İlk turda elenen adaylardan bazıları Aymaz’a, bazıları ise Burmester’e destek verirken, bir kısmı da tarafsız kalmayı tercih etti.

AYMAZ'A DESTEK VERENLER

Lars Wolfram (Volt): Volt’un adayı, Aymaz’a oy vereceğini açıkladı. Wolfram, dijital ve verimli bir yönetim, sürdürülebilir ulaşım politikası, iklim dostu ve ekonomik açıdan güçlü şehir planlaması ile katılımcı demokrasi konularında Aymaz ile en çok ortak noktaya sahip olduğunu söyledi.

Inga Feuser (GUT & Klimafreunde): Feuser ve temsil ettiği grup, seçmenlerini Aymaz’a destek vermeye çağırdı. Feuser, kendi düşük oy oranının Aymaz’ın başarısına katkı sağladığını ve asıl hedeflerinin mecliste güçlü temsil olduğunu dile getirdi.

Heiner Kockerbeck (Die Linke): Kockerbeck bireysel olarak tavır almadı; ancak partisi, resmi açıklamayla Aymaz’ı destekledi. Linke, Yeşiller’in Doğu-Batı hattında tünel projesine karşı durmasını, sosyal konut yapımını desteklemesini ve kira denetimi için personel artışı taahhüdünü gerekçe gösterdi.

BURMESTER'E DESTEK VERENLER

Markus Greitemann (CDU): İlk turda üçüncü olan CDU adayı, Burmester’i destekleyeceğini açıkladı. Greitemann, SPD adayının siyasi tecrübesi ve özgeçmişiyle bu göreve uygun olduğunu söyledi.

Hans Mörtter (bağımsız): Bağımsız aday Mörtter de Burmester’i işaret etti. Mörtter, özellikle iklim, eğitim ve uygun fiyatlı konut politikalarında benzer düşündüklerini, Burmester’in en önemli özelliğinin ise “dinleme yeteneği” olduğunu vurguladı.

TARAFSIZ KALANLAR

Heike Flora Herden (PdF): Herden, herhangi bir aday için çağrı yapmadı ancak tüm seçmenleri oy kullanmaya davet etti.

Ali Güçlü (bağımsız): Güçlü, kampanyada eşitlik olmadığını savunarak tarafsız kaldı.

Matthias Büschges (AfD): AfD adayı, hem Aymaz’ı hem Burmester’i eleştirerek destek açıklamadı.

Volker Görzel (FDP): FDP adayı, seçim kampanyasının adil geçtiğini belirterek taraf tutmadı.

Mark Benecke (Die Partei): Benecke, deneyimlerini ilginç bulduğunu söyleyerek şimdilik resmi bir tavır almadı.

PAZAR GÜNÜ KARAR VERİLECEK

Köln’de seçmenler, 29 Eylül Pazar günü sandık başına giderek Berîvan Aymaz (Yeşiller) ile Torsten Burmester (SPD) arasında kentin yeni belediye başkanını seçecek.