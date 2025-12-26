42 ismin arasında yer aldı... Eski Bakan Çavuşoğlu’nun kardeşine bahis şoku!

TFF, bahis soruşturması kapsamında futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen 11'i üst klasman olmak üzere aralarında eski Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun kardeşi TFF Temsilciler Kurulu Üst Klasman Temsilcisi, UEFA Delegesi ve eski Kültür ve Turizm Bakan Danışmanı Hayri Çavuşoğlu'nun da bulunduğu 42 temsilcinin, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiğini duyurdu.

Yürütülen soruşturma sürecinde istifa eden 33 temsilci hakkında da bahis oynayıp oynamadığının tespiti için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na yazı yazıldı.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında futbol dalında bahis oynadığı tespit edilen ve aşağıda isimleri yer alan 42 Temsilcinin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 26.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmiştir.

Yürütülen bahis soruşturması sürecinde TFF'ye istifalarını sunan 33 Temsilci hakkında da futbol dalında bahis oynayıp oynamadığının tespiti için Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'na yazı yazılmış olup, cevap beklenmektedir."

İşte PFDK'ye sevk edilen 42 temsilci:

Üst klasman: Ömer Dalman, Berk Özbek, Serkan Kural, Ali Okçuoğlu, Murat Yamak, Levent Karabudak, Hayri Çavuşoğlu, Ahmet Muhtar Akıncı, Serkan Sarıöz, Ertan Bekar, Harun Dağdeviren.

Klasman: Ziya Dilmen, Hakan Baş, Murat Ilgın, Murat Bingöl, Volkan Alptekin, Burak Uğurlu, Ertan Sarıkaya, Uğur Gülsoy, Ulaş İnci, Ahmet Aktaş, Ertuğrul Büyükce, Muhammet Özçakan, Murat Ali Aras, Necmettin Cihan Korucu, Ümit Doğan Üstün, Azmi Ekmen, Bülent Koç, Ramazan Altuntas, Ramazan Çolak, Serkan Varol, Şekip Akın.

Federasyon Güvenlik ve Akreditasyon: Cengiz Önen, Ahmet Aksoyek, Erkan Güldaş, Bilal Satıcı, Engin Bayraktar, Soner Özdemir, İlter Öz, Mert Ruhi Elmas

Yeni Klasman: Önder Algül, Sertaç Erdem