Son dakika... Şile Belediyesi soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltına alınan 22 kişi adliyeye sevk edildi!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, CHP'li Şile Belediyesi'ne yönelik "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", "irtikap", "rüşvet" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddiasıyla yürütülen soruşturma devam ediyor.

Belediyeye yönelik 23 Aralık'ta düzenlenen ikinci dalga operasyonda gözaltına alınan 22 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen 22 kişi, daha sonra Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı'nın da arasında bulunduğu 6 kişi 10 Temmuz'da gözaltına alınmıştı.

Savcılıkça tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen Belediye Başkanı Kabadayı ile Oğuz Kaçmaz, Tuncay Tolga Özçakmak, Ali Şafak ve Evren Buçhan tutuklanmıştı. Hakimlik, Aslı Kotan'ın ise imza şeklinde adli kontrol uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetmişti.