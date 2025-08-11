Kolombiya'da Cumhurbaşkanı adayı suikasttan iki ay sonra öldü

Kolombiya’da 2026 başkanlık seçimleri için partisinin adaylığını hedefleyen Senatör Miguel Uribe, seçim mitinginde uğradığı silahlı saldırıdan iki ay sonra yaşamını yitirdi.

39 yaşındaki Uribe, 7 Haziran’da yaptığı konuşma sırasında başından vurulmuş, hastanede geçirdiği çok sayıda ameliyata rağmen kurtarılamamıştı.

Temmuz ayında bir süre toparlanma belirtileri gösteren Uribe’nin, geçtiğimiz hafta sonu merkezi sinir sisteminde meydana gelen kanama nedeniyle durumu ağırlaştı.

Tedavi gördüğü hastane, pazar günü sağlık durumunun kritikleştiğini açıkladı.

Uribe’nin ölümü, Kolombiya’nın geçmişte yaşadığı siyasi şiddet dalgasını yeniden gündeme getirdi. 1980’ler ve 1990’larda, uyuşturucu kartelleri ve paramiliter ölüm timleri tarafından dört başkan adayı suikastla öldürülmüştü.

ACILARLA DOLU BİR AİLE GEÇMİŞİ

Uribe, Kolombiya’nın tanınmış bir siyasi ailesine mensuptu. Annesi, gazeteci Diana Turbay, 1991’de Pablo Escobar liderliğindeki Medellin Karteli tarafından kaçırıldıktan sonra düzenlenen başarısız kurtarma operasyonunda hayatını kaybetmişti.

Annesinin babası Julio Cesar Turbay, 1978-1982 yılları arasında ülkenin cumhurbaşkanlığını yaparken; babasının babası Rodrigo Uribe Echavarria, Liberal Parti lideri ve eski Cumhurbaşkanı Virgilio Barco’nun kampanya destekçisiydi.

Uribe, Temmuz 2024’te Kongre’nin açılış oturumunda yaptığı konuşmada, “Güvenlik olmadan hiçbir şey olmaz. Barış, cezasızlıkla sağlanamaz. Yatırım için fırsat, fırsat için güvenlik gerekir” demişti.

Sağcı Demokratik Merkez Partisi’nde hızla yükselen Uribe, solcu Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun politikalarının en sert muhaliflerinden biri olarak biliniyordu.

SİYASİ KARİYERİ

25 yaşında Bogota Belediye Meclisi’ne seçilen Uribe, dönemin belediye başkanı Petro’yu atık yönetimi ve sosyal programlar konusundaki uygulamaları nedeniyle sık sık eleştirdi.

2016’da 30 yaşında Bogota Şehir Yönetimi Sekreterliği görevine getirildi, 2018’de bu görevden istifa ederek bağımsız olarak belediye başkanlığına aday oldu ancak seçilemedi.

2022 seçimlerinde Demokratik Merkez Partisi’nin Senato listesinin başında yer alarak parlamentoya girdi. Burada hükümetin silahlı gruplarla yürüttüğü barış görüşmelerini “başarısız” olarak nitelendirdi.

Parti lideri ve eski Devlet Başkanı Alvaro Uribe (akrabalığı bulunmuyor), Miguel Uribe’yi “vatan için bir umut” olarak tanımladı.

Eşi Maria Claudia Tarazona ise sosyal medyadaki mesajında, “Hayatımın aşkı, seni hep seveceğim. Çocuklarımıza sahip çıkacağım” ifadelerini kullandı.