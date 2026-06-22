Kolombiya’da sağa dönüş: 'Kaplan' lakaplı De La Espriella kimdir?

Kolombiya’da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda, milliyetçi sağcı avukat Abelardo De La Espriella, ilk sonuçlara göre yarışı önde tamamladı.

Seçim sonucu, ülkede sert güvenlik politikalarını ve piyasa yanlısı ekonomi programını öne çıkaran yeni bir dönemin işareti olarak değerlendirildi.

Destekçileri tarafından “Kaplan” lakabıyla anılan De La Espriella, kampanya sürecinde kendisini “düzen karşıtı” bir kurtarıcı olarak tanıttı.

Kolombiya’nın zayıflayan ekonomisini canlandırma ve yasa dışı silahlı gruplar ile uyuşturucu kaçakçılığının yarattığı güvenlik sorunlarına karşı düzeni yeniden sağlama vaadinde bulundu.

De La Espriella, suçla mücadeleye ilişkin sert söylemleriyle yılın başından itibaren siyasi desteğini artırdı. Mayıs ayında yapılan ilk tur seçimde oyların yüzde 43,7’sini alan sağcı aday, ikinci turda solcu senatör Ivan Cepeda ile yarıştı.

Ulusal seçim kurumunun ilk sayımına göre De La Espriella, ikinci turda yüzde 49,66 oy aldı. Cepeda’nın oy oranı ise yüzde 48,70’te kaldı.

PETRO'YU EKONOMİ VE GÜVENLİKTEN SORUMLU TUTTU

De La Espriella, kampanya boyunca ülkedeki ekonomik ve güvenlik sorunlarından görev süresi sona eren Cumhurbaşkanı Gustavo Petro’yu sorumlu tuttu.

Seçim vaatleri arasında devletin yüzde 40 küçültülmesi, vergi tabanının genişletilmesi ve silahlı gruplarla yürütülen barış girişimlerinin sona erdirilmesi yer aldı.

De La Espriella, bu gruplara karşı daha sert bir askeri yanıt verilmesi gerektiğini savundu.

Yeni dönemde ekonomi politikalarının da değişmesi bekleniyor. De La Espriella, petrol arama faaliyetlerini yeniden başlatmayı ve kaya gazı çıkarma yöntemi olarak bilinen fracking uygulamasına izin vermeyi planlıyor.

Bu adımlarla Kolombiya’nın günlük petrol üretiminin yaklaşık iki katına çıkarılarak 1,3 milyon varile yükseltilmesi hedefleniyor.

BUKELE BENZETMESİ VE MEGA HAPİSHANE VAADİ

47 yaşındaki De La Espriella, seçim kampanyasında sık sık asker selamı vermesiyle dikkat çekti. Ancak sağcı liderin askerlik geçmişi bulunmuyor.

Lüks saatleri, tasarım gözlükleri ve bakımlı sakalıyla da gündeme gelen De La Espriella, sert güvenlik politikaları nedeniyle El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele’ye benzetiliyor.

De La Espriella, Bukele’yi taklit ettiği yönündeki eleştirileri reddetse de Kolombiya’da 10 mega hapishane inşa etme vaadiyle öne çıkıyor.

Avukatlık kariyeriyle tanınan De La Espriella, daha önce Venezuela’nın eski lideri Nicolas Maduro adına kara para aklama suçlamasıyla ABD’de yargılanan Alex Saab’ı temsil etmesi nedeniyle eleştirilmişti.

De La Espriella’nın ayrıca yolsuzluk skandalları, mali usulsüzlükler ve sağcı paramiliter gruplarla bağlantılı kişilerle ilgili davalarda da avukatlık yaptığı biliniyor. Sağcı lider ise mesleki ilişkilerinin herhangi bir suç ortaklığı anlamına gelmediğini savunuyor.

İŞ DÜNYASI VE SERVETİ TARTIŞMA KONUSU

De La Espriella, avukatlığın yanı sıra şarap, rom, giyim ve gayrimenkul alanlarında faaliyet gösteren şirketleriyle de tanınıyor.

Kolombiya merkezli araştırmacı gazetecilik platformu La Silla Vacia, De La Espriella’nın birçok şirketinin kapandığını, borçlu olduğunu veya 2024’te zarar ettiğini yazdı. Haberde, en kârlı girişiminin hukuk firması olduğu belirtildi.

De La Espriella’nın kampanyası, söz konusu iddialara ilişkin soruları yanıtsız bıraktı; daha sonra ise platformun finansmanını sorgulayan bir açıklama yaptı. La Silla Vacia, taraflılık suçlamalarını reddetti.

Kolombiya’nın Karayip bölgesindeki Monteria kentinde büyüyen De La Espriella, evli ve dört çocuk babası. Geleneksel vallenato müziği söylemesiyle de tanınan sağcı liderin ABD, İtalya ve Kolombiya vatandaşlığı bulunuyor.

Resmi sürecin tamamlanmasının ardından De La Espriella’nın 7 Ağustos’ta cumhurbaşkanlığı görevini devralması bekleniyor.