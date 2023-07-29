Kolombiya Devlet Başkanı Petro'nun oğlu gözaltına alındı: Müdahale etmeyeceğim
Geçtiğimiz yıl devlet başkanlığı koltuğuna oturan Kolombiya lideri Gustavo Petro, oğlu Nicolas ve oğlunun eski eşinin, savcılık tarafından gözaltına alındığını açıkladı. Nicolas ve eşinin 'para aklama' ve 'yasadışı zenginleşme' iddiasıyla gözaltına alındığı öğrenildi.
Kolombiya Başsavcılığı, Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun oğlu Nicholas Petro'nun 'para aklama' ve 'yasadışı zenginleşme' iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı.
Kolombiya Devlet Başkanı Petro da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir baba olarak oğlunun hapse girmesinin kendisini çok fazla üzdüğünü ancak bir Devlet Başkanı olarak soruşturmanın hukuka uygun olacağına dair garanti verdiğini belirtti.
Petro “Oğluma şans ve güç diliyorum. Bu olaylar karakterini oluştursun ve hataları üzerine düşünebilesin. Başsavcı huzurunda da belirttiğim gibi kararlarına müdahale etmeyeceğim, baskı yapmayacağım; yasa, süreci özgürce yönlendirsin” ifadelerini kullandı.
Han sido capturados por la fiscalía mi hijo Nicolás y su ex esposa Days— Gustavo Petro (@petrogustavo) July 29, 2023
Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel; como presidente de la República aseguró que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para…
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