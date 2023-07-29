Kolombiya Devlet Başkanı Petro'nun oğlu gözaltına alındı: Müdahale etmeyeceğim

Yayınlanma: 29.07.2023 - 18:15

Güncelleme: 29.07.2023 - 18:15

Kolombiya Başsavcılığı, Devlet Başkanı Gustavo Petro'nun oğlu Nicholas Petro'nun 'para aklama' ve 'yasadışı zenginleşme' iddiasıyla gözaltına alındığını açıkladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Petro da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir baba olarak oğlunun hapse girmesinin kendisini çok fazla üzdüğünü ancak bir Devlet Başkanı olarak soruşturmanın hukuka uygun olacağına dair garanti verdiğini belirtti.

Petro “Oğluma şans ve güç diliyorum. Bu olaylar karakterini oluştursun ve hataları üzerine düşünebilesin. Başsavcı huzurunda da belirttiğim gibi kararlarına müdahale etmeyeceğim, baskı yapmayacağım; yasa, süreci özgürce yönlendirsin” ifadelerini kullandı.