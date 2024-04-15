Kolombiya, İsrail'e seslendi: İnsanlığın büyük çoğunluğu barış istiyor

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, İsrail'i, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde (BMGK) Gazze'de ateşkes talebiyle kabul edilen karar tasarısına uymamakla suçladı.

AA
Yayınlanma: 15.04.2024 - 08:42
Kolombiya, İsrail'e seslendi: İnsanlığın büyük çoğunluğu barış istiyor
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İsrail'in Gazze'de mülteci kampına düzenlediği son saldırıyı sosyal medya hesabından alıntılayan Petro, "Yeniden başladı. Dünkü saldırılara gösterilen şiddetli tepkinin ardından, çocukların öldürülmesine ve BM Güvenlik Konseyi ateşkes kararının ihlal edilmesine devam edildi. İnsanlığın büyük çoğunluğu barış istiyor" ifadesini kullandı.

Öte yandan Petro, Kolombiya'da yayın yapan Semana dergisinin yazarı Vicky Davila'nın kendisine "antisemitizm" suçlaması yöneltmesine tepki gösterdi.

Davila'nın, İsrail ve ABD yanlısı sözlerini alıntılayan Petro, "Her çocuğun savaş nedeniyle ölmesini kınıyorum. 'Peki Vicky, sen bunu hiç yaptın mı?" diye sordu.

Petro hükümeti karşıtı yazıları ve yayınlarıyla bilinen Davila, özellikle 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırılarını kınayan Cumhurbaşkanı Petro'yu sıklıkla hedef alıyor.


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