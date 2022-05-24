Kolombiya, Ukrayna askerlerine mayın temizleme eğitimi verecek

Kolombiya, Ukrayna askerlerine mayın temizleme eğitimi vereceğini açıkladı.

AA
24 Mayıs 2022 Salı, 11:11
Kolombiya, Ukrayna askerlerine mayın temizleme eğitimi verecek
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Kolombiya, Ukrayna askerlerine mayın temizleme eğitimi vereceğini açıkladı.

Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano, Twitter’dan yaptığı açıklamada, 11 askeri mühendisin, Ukraynalı askerlere mayın temizleme eğitimi vermek üzere NATO üyesi bir ülkeye gideceğini belirtti.

Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’ya sadece insani yardım konusunda değil, mayınların temizlenmesinde de destek vermeye kararlı olduklarını kaydeden Molano, ülkesinin özgürlük ve insani değerlere bağlılığını vurguladı.


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