Kolombiya, Ukrayna askerlerine mayın temizleme eğitimi verecek
Kolombiya, Ukrayna askerlerine mayın temizleme eğitimi vereceğini açıkladı.
Kolombiya, Ukrayna askerlerine mayın temizleme eğitimi vereceğini açıkladı.
Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano, Twitter’dan yaptığı açıklamada, 11 askeri mühendisin, Ukraynalı askerlere mayın temizleme eğitimi vermek üzere NATO üyesi bir ülkeye gideceğini belirtti.
Rusya’nın savaş açtığı Ukrayna’ya sadece insani yardım konusunda değil, mayınların temizlenmesinde de destek vermeye kararlı olduklarını kaydeden Molano, ülkesinin özgürlük ve insani değerlere bağlılığını vurguladı.
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