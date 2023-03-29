Kolombiya’da askeri üsse saldırı: 9 ölü, 8 yaralı
Kolombiya’nın Norte de Santander bölgesindeki bir askeri üsse gerçekleştirilen saldırıda 9 Kolombiyalı asker hayatını kaybetti, 8 asker yaralandı.
Kolombiya’nın Norte de Santander bölgesinde bulunan bir askeri üsse havan topu saldırısı düzenlendi.
9 ASKER ÖLDÜ, 8 YARALI
Kolombiya hükümeti tarafından yapılan açıklamada, El Carmen’deki askeri üsse Marksist Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) gerillaları tarafından düzenlenen saldırıda 9 Kolombiyalı askerin hayatını kaybettiği, 8 askerin de yaralandığı kaydedildi.
Saldırının, Kolombiya Devlet Başkanı Gustavo Petro’nun ülkede kalıcı barışı sağlamak için Ulusal Kurtuluş Ordusu ile görüşmeler gerçekleştirmesinin ardından meydana gelmesi dikkat çekti.
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