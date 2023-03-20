Kolombiya'da Clan del Golfo çetesine yönelik operasyon düzenlendi
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Clan del Golfo çetesinin ikili ateşkese riayet etmediğini belirterek, bu örgüte yönelik askeri operasyon emri verdi.
Kolombiya'nın Antioquia ve Bajo Cauca bölgelerinde 6 aracın ateşe verilmesi olayından Clan del Golfo çetesini sorumlu tutan Petro, "Toplumu korkutmalarına ve terör tohumları ekmelerine izin vermeyeceğiz. Clan del Golfo'ya karşı ordudan tüm askeri operasyonları yeniden başlatmaları emrini verdim" ifadesini kullandı.
Petro, yasa dışı grupların kamu düzenini bozmalarına izin vermeyeceklerini kaydederek, önlemlerin arttırılacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 13 Mart'taki açıklamasında, tam barış politikası kapsamında 6 aylık ateşkes ilan edilen Clan del Golfo çetesinin ateşkesi bozduğunu duyurmuştu.
Petro, 2 Ocak'taki açıklamasında ise silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu (ELN) ve diğer 4 silahlı grupla 6 aylık ateşkes sağlandığını belirtmişti. Kolombiya Gaitanist Özsavunmacıları (AGC) adıyla da bilinen Clan del Golfo da ateşkese dahil olmuştu.
CLAN DEL GOLFO
Kolombiya'da eski paramiliter güçlerden oluşan, narkotrafikçi suç örgütü Clan del Golfo'nun lideri, uyuşturucu kaçakçılarından "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga, 24 Ekim 2021'de asker ve polisin ortak operasyonuyla yakalanmıştı.
Ülkedeki aşırı sağcı paramiliter grupların bazılarının 2006 yılında silah bırakmasının ardından ortaya çıkan Clan del Golfo'nun, halen binin üzerinde mensubunun olduğu tahmin ediliyor.
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