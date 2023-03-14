Kolombiya'da uyuşturucu taşıyan denizaltı ele geçirildi
Kolombiya Deniz Kuvvetleri, uyuşturucu satıcılarına ait olduğu belirtilen bir denizaltı ele geçirerek, uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgütlere 87 milyon dolardan fazla para akmasının engellendiğini duyurdu.
Kolombiya Deniz Kuvvetleri, içinde iki ceset ve 2,5 tondan fazla uyuşturucu bulunan ve uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığı belirtilen bir denizaltı ele geçirdi.
Kolombiya merkezli Semana dergisinin aktardığına göre olayda, uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgütlere 87 milyon dolardan fazla paranın transferi de engellendi.
Donanmadan yapılan açıklamada, "Kolombiya donanması, ülkenin Pasifik deniz bölgesini kontrol etmek ve güvenliğini sağlamak için operasyonlar yürütürken, Orta Amerika'ya gitmekte olan ve 2.643 kg kokain hidroklorür taşıyan yarı dalgıç bir denizaltıyı durdurdu" denildi.
En el #PacíficoColombiano, se logró la interdicción de un semisumergible que transportaba 2643 kg de clorhidrato de cocaína, lo que equivale a más de 6 millones de dosis que tendrían como destino Centroamérica.#ContundenciaOperacional#PlanAyacucho— Armada de Colombia (@ArmadaColombia) March 12, 2023
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Açıklamada, "Gözaltına alınanların yanı sıra ölenlerin cesetleri ilgili makamlara teslim edildi. Operasyon uluslararası destekle gerçekleştirildi ve kolluk kuvvetlerinin eylemleri, 87 milyon dolardan fazla paranın uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerinin kasasına ulaşmasını engelledi" ifadelerine yer verildi.
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