Kolombiya'da uyuşturucu taşıyan denizaltı ele geçirildi

Kolombiya Deniz Kuvvetleri, uyuşturucu satıcılarına ait olduğu belirtilen bir denizaltı ele geçirerek, uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgütlere 87 milyon dolardan fazla para akmasının engellendiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 14:36
Kolombiya'da uyuşturucu taşıyan denizaltı ele geçirildi
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Kolombiya Deniz Kuvvetleri, içinde iki ceset ve 2,5 tondan fazla uyuşturucu bulunan ve uyuşturucu kaçakçılığı için kullanıldığı belirtilen bir denizaltı ele geçirdi.

Kolombiya merkezli Semana dergisinin aktardığına göre olayda, uyuşturucu kaçakçılığı yapan örgütlere 87 milyon dolardan fazla paranın transferi de engellendi.

Donanmadan yapılan açıklamada, "Kolombiya donanması, ülkenin Pasifik deniz bölgesini kontrol etmek ve güvenliğini sağlamak için operasyonlar yürütürken, Orta Amerika'ya gitmekte olan ve 2.643 kg kokain hidroklorür taşıyan yarı dalgıç bir denizaltıyı durdurdu" denildi.

 

Açıklamada, "Gözaltına alınanların yanı sıra ölenlerin cesetleri ilgili makamlara teslim edildi. Operasyon uluslararası destekle gerçekleştirildi ve kolluk kuvvetlerinin eylemleri, 87 milyon dolardan fazla paranın uyuşturucu kaçakçılığı örgütlerinin kasasına ulaşmasını engelledi" ifadelerine yer verildi.


Kolombiya uyuşturucu kokain

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