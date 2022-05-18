Kolombiya'da ELN ateşkes ilan etti
Kolombiya'da ELN, devlet başkanlığı seçimleri öncesi ateşkes ilan etti.
Kolombiya'da, 29 Mayıs'ta yapılacak 1.tur devlet başkanlığı seçimleri öncesi silahlı isyancı örgüt Ulusal Kurtuluş Ordusu'ndan (ELN) bir adım geldi.
ELN, internet sitesinden yaptığı açıklamada, halkın barış içinde oylarını vermesi için 25 Mayıs-3 Haziran döneminde tek taraflı ateşkese uyacaklarını bildirdi.
Sitesinden bildiri yayımlayan ELN, hangi adayın seçimi kazanacağıyla ilgilenmediklerini ancak seçim sonrası başkanlığı kim kazanırsa kazansın ulusal diyalog konusunda istekli olduklarını belirtti.
Kolombiya'nın kırsal bölgelerinde etkili olan ve 2 binden fazla mensubunun bulunduğu düşünülen ELN, Kasım 2016'da eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) devletle barış anlaşması imzalamasından sonra ülkedeki en etkin silahlı grup olma özelliğini taşıyor.
ELN İLE MÜZAKERELER
Kolombiya, ELN ile birçok kez yarıda kesilen müzakerelere eski Devlet Başkanı Juan Manuel Santos döneminde başlamış ve müzakereler, Ekvador’un garantörlük ve ev sahipliğinden çekilmesi üzerine Küba’nın başkenti Havana’ya taşınmıştı.
Devlet Başkanı Ivan Duque ise çeşitli dönemlerde yaptığı açıklamalarda, müzakerelerin yeniden başlayabilmesi için birçok kez örgüte suç işlemeyi ve rehineleri bırakması çağrısında bulunmuştu.
Bilhassa örgütün eylemleri nedeniyle birçok kez kesintiye uğrayan müzakereler, 29 Mayıs'ta düzenlenecek seçimler sonrası ülkedeki önemli gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.
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