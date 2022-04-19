Kolombiya'da eski FARC üyesi öldürüldü

19 Nisan 2022 Salı, 07:47

Kasım 2016'da Kolombiya hükümeti ile Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) arasında imzalanan barış anlaşmasından bu yana, eski FARC mensupları suikastlerin hedefi oluyor. FARC, barış anlaşmasıyla silah bırakarak siyasete atılmıştı.

Kolombiya'nın Meta yönetim bölgesinde, eski FARC üyesi Yolima Perez Olaya silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Barış anlaşmasıyla ismini FARC olarak değiştiren 'COMUNES' partisi Başkanı Rodrigo Londono, eski FARC üyesi Yolima Perez Olaya'nın öldürülmesini kınadı.

'CİNAYETLERİ DURDURUN'

Rodrigo Londono, hükümete cinayetleri durdurma çağrısı yaparak, "Onunla birlikte, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque'nin kayıtsız bakışları önünde cezasız bir şekilde öldürülen bir kadın imzacı var" dedi.

306 FARC ÜYESİ ÖLDÜRÜLDÜ

Barış için Özel Yargı Alanı (JEP), barış anlaşmasının imzalanmasından bu yana 11'i kadın olmak üzere 306 eski FARC üyesinin öldürüldüğünü bildirdi.