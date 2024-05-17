Kolombiya'da hapishane müdürüne silahlı saldırı

Kolombiya'da hapishane müdürü özel aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 17.05.2024 - 08:58
Kolombiya'da hapishane müdürüne silahlı saldırı
Abone Ol google-news

Başkent Bogota'daki La Modelo Hapishanesi Müdürü Elmer Fernandez, 80. Cadde'de motosikletli kişilerin saldırısına uğradı.

Çok sayıda merminin vücuduna isabet ettiği Fernandez, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, X hesabından saldırıyı kınayarak, zanlıların derhal yakalanması talimatını verdi.

Fernandez'in ailesine başsağlığı dileğinde bulunan Petro, "Güvenlik konseyi olağanüstü toplanacak, Fernandez, alçakça öldürüldü. Tüm cezaevlerinde yeni tedbirlerin alınması için gerekli talimatları verdim" ifadesini kullandı.

Yerel basına göre, Hapishane Müdürü Fernandez'in bir süre önce çetelerin isteklerini yerine getirmediği için ölüm tehditleri aldığı ortaya çıktı.

Muhalefet partilerinden yapılan açıklamada ise Fernandez'in öldürülmesi kınanarak, hükümetten hapishane müdürlerinin can güvenliğinin sağlanması istendi.


Kolombiya haberleri silahlı saldırı haberleri

İlgili Haberler

Kolombiya'dan Netanyahu'ya soğuk duş:

Kolombiya'dan Netanyahu'ya soğuk duş: "Tarihe soykırımcı olarak geçeceksin"
İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'a Kolombiyalı kanat!

İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'a Kolombiyalı kanat!
Kolombiya liderinden ELN'ye uyarı: Kargaşaya yol açar

Kolombiya liderinden ELN'ye uyarı: Kargaşaya yol açar
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçildi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na Yargıtay Daire Başkanı Muhsin Şentürk seçildi
Sinop’ta engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı

Sinop’ta engelliler bir günlük temsili askerlik yaptı
İBB mülklerinin AKP’li belediyelere ve vakıflara tahsisi iptal edildi

İBB mülklerinin AKP’li belediyelere ve vakıflara tahsisi iptal edildi
Kocaeli’de 14’üncü yüzyıla ait Kur’an-ı Kerim ele geçirildi

Kocaeli’de 14’üncü yüzyıla ait Kur’an-ı Kerim ele geçirildi
Onay Bakanlıktan: Cemaatin inşaatı için 130 ağaca ‘idam fermanı’

Onay Bakanlıktan: Cemaatin inşaatı için 130 ağaca ‘idam fermanı’
Selahattin Demirtaş’ın cezası belli oldu

Selahattin Demirtaş’ın cezası belli oldu
İktidar partisinin oluşturduğu devlet yapısı içindeki ayrılıklar su yüzüne çıktı: AKP bürokrasisinde kavga

İktidar partisinin oluşturduğu devlet yapısı içindeki ayrılıklar su yüzüne çıktı: AKP bürokrasisinde kavga
Antalya Havalimanı’nda zehirlenme şüphesi: 42 görevli hastaneye kaldırıldı!

Antalya Havalimanı’nda zehirlenme şüphesi: 42 görevli hastaneye kaldırıldı!