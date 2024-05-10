İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'a Kolombiyalı kanat!

Süper Lig'de adım adım şampiyonluğa yaklaşan Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da başladı. Sarı kırmızılı ekibin, Kolombiyalı kanat oyuncusu Jhon Arias ile görüştüğü iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 12:20
İtalyanlar duyurdu: Galatasaray'a Kolombiyalı kanat!
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Süper Lig'de şampiyonluğa koşan Galatasaray bir yandan da transfer çalışmalarına başladı. Sarı-Kırmızılıların Jhon Arias için devrede olduğu belirtildi. 

NTV Spor'un Tuttomercato'dan aktardığı habere göre, kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Jhon Arias, Galatasaray'ın gündeminde. 

Kolombiyalı kanat oyuncusu için sarı kırmızılıların yanı sıra Sevilla ve Zenit'in de devrede olduğu haber detayında yer aldı.

HAYALİ SERİE A'DA FORMA GİYMEK 

Öte yandan oyuncunun hayalinin ise Serie A olduğu vurgulandı.

2021 yılından beri Fluminense forması giyen Jhon Arias daha önce Meksika ve Kolombiya ekiplerinde top koşturmuştu.

Bu sezon 22 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu 6 gol, 3 asistlik istatistik yakaladı.


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