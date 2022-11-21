Kolombiya'da iki grup arasında çatışma: 18 ölü

Kolombiya'da, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) üyeleri ile "sınır komandoları" isimli silahlı grup arasında çıkan çatışmada 18 kişi öldü.

AA
21 Kasım 2022 Pazartesi, 09:14
Kolombiya'da iki grup arasında çatışma: 18 ölü
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Kolombiya basınında çıkan habere göre, Putumayo yönetim merkezine bağlı Puerto Guzman kasabasındaki Los Pinos ile Las Delicias köylerinde çatışma çıktı.

İki silahlı grup arasındaki çatışmada 18 kişi hayatını kaybetti.

Puerto Guzman Belediye Başkanı Edison Gerardo Mora Rojas, açıklamasında, silahlı gruplar arasındaki çatışmada, 18 kişinin öldüğünü teyit etti.

Rojas, cesetlerin adli tıp merkezine götürüldüğünü, hangi taraftan kaç kişinin öldüğünü henüz bilmediklerini söyledi.

Yetkililer, çatışmalar nedeniyle bölgedeki güvenlik konseyinin durumu değerlendirmek üzere toplanacağını bildirdi.

Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC), yarım yüzyılı aşan çatışma geçmişinin ardından 27 Haziran 2017'de elindeki son silahı da Birleşmiş Milletlere (BM) törenle teslim etmişti.


Kolombiya FARC

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