Kolombiya'da ilk maymun çiçeği virüsü vakası tespit edildi
Neredeyse tüm dünyayı alarma geçiren maymun çiçeği virüsü, son olarak bir ülkede daha görüldü. Kolombiya'da, 3 kişinin laboratuvar testleri pozitif çıktı. Hastaların yakın zamanda Avrupa'dan geldiği ve izole edildikleri duyuruldu.
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da ilk kez maymun çiçeği vakasının 3 kişide tespit edildiği bildirildi. Ülkenin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ikisi başkent Bogota'da, biri Medellin'de olmak üzere 3 kişide vakanın ortaya çıktığı belirtildi.
Ulusal Sağlık Enstitüsü, şüphelilerde yapılan kontrollerde laboratuvar testlerinin pozitif çıktığını, hastaların izole edildiğini duyurdu.
HASTALAR, AVRUPA'DAN GELDİ
Yetkililer, Bogota'da tespit edilen hastaların yakın zamanda Avrupa'dan geldiğini açıkladı.
Sağlık Bakanlığı Epidemiyoloji ve Demografi Direktörü Claudia Cuellar, maymun çiçeği belirtilerinin genellikle ateş, şiddetli baş ağrısı, kas ağrıları, sırt ağrısı, düşük enerji ve deri döküntüsü şeklinde ortaya çıktığını söyledi.
Cuellar, halktan sakin olmalarını isteyerek, semptomlara karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulundu.
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