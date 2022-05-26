Kolombiya'da suikastler devam ediyor: Bir toplum lideri daha öldürüldü
Kolombiya'da bir toplum lideri daha silahlı saldırıda hayatını kaybetti.
Kasım 2016'da Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) ile devlet arasında imzalanan "barış anlaşmasından" bu yana, yerli toplulukların haklarını savunan halk liderleri ile aktivistler, suikastların hedefi oluyor.
Antioquia yönetim bölgesinde bulunan Vegachi kasabasına bağlı La Clarida köyünde, kimliği belirlenemeyen silahlı kişiler, bir toplum liderine daha suikast düzenledi.
Kolombiya Kalkınma ve Barış Çalışmaları Enstitüsü (Indepaz), olayı kınayarak, liderin saha araştırması yaptığı sırada silahlı saldırıya maruz kaldığını belirtti. Helikopterle hastaneye kaldırılan toplum lideri kurtarılamadı.
Indepaz verilerine göre, yıl başından beri ülkede 78 toplum lideri suikasta kurban giderken, Kasım 2016'dan bu yana ise bu rakamın 1340'ı aştığı kaydedildi.
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