Kolombiya'da zengin vergisi
Kolombiya'nın yeni hükümeti, yoksullukla mücade için zenginlerden vergi alacakları planı açıkladı.
Kolombiya'da iktidara gelen Gustavo Petro, yoksullukla mücadele etmek amacıyla servet vergisi ve petrol ihracatına vergi uygulayacakları yasa tasarısı önerdi. Başkan Petro, yasa sayesinde hazineye yılda 11.5 milyar dolar girmesini hedefliyor.
Guardian'ın haberine göre, Sosyal ilerleme vaatleriyle iktidara gelen yeni hükümet, yasa tasarısı sayesinde devlet üniversitelerini ve diğer sosyal refah programlarını finanse edeceklerini söyledi.
Maliye Bakanı José Antonio Ocampo, "Bu bir ceza veya fedakarlık olarak görülmemeli. Bu sadece, talihli birinin zenginlik üretmesini sağlayan bir topluma yaptığı bir dayanışma ödemesidir” dedi.
Yasa tasarısı kabul edilirse; ülkedeki en yüksek gelire sahip kişilerin vergileri artacak, en zenginlerin vergi indirimleri azaltılacak, petrol ve kömür gibi ürünlerin fiyatları belirli bir seviyenin üzerine çıkması halinde ihracatlarına yüzde 10 vergi gelecek. Kolombiya hükümeti böylece, vergi kaçakçılığıyla mücadele edecek ve kalıcı bir servet vergisi oluşturacak.
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