Kolombiya'dan ELN'ye 'barış' çağrısı: Barış görüşmelerine yeniden başlamak istiyoruz
Kolombiya, Kolombiya'daki ayrılıkçı Ulusal Kurutuluş Ordusu (ELN) ile barış görüşmelerine yeniden başlamak istediğini duyurdu.
Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, Kolombiya hükümetinin ayrılıkçı Ulusal Kurutuluş Ordusu (ELN) ile barış görüşmelerine yeniden başlamak istediğini söyledi.
Alvaro Leyva, ELN liderleriyle temas kurmak için Küba'yı resmi bir heyetle birlikte ziyaret ederek, "Cumhurbaşkanı (Gustavo) Petro Urrego'nun önerdiği yola başlamak için bu barış ülkesinde ELN ile diyaloğu yeniden başlatmayı umuyoruz" dedi.
Leyva, Küba'nın Kolombiya hükümeti ile gerilla grubu arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmada 10 yıllık bir geleneğe sahip olduğunun da altını çizdi.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez de, ülkesinin barışı destekleme sözüne bağlı kalacağını söyledi.
Kolombiya'daki bu adım, eski bir ELN savaşçısı olan Gustavo Petro'nun Kolombiya'nın ilk solcu cumhurbaşkanı olarak göreve başlamasından günler sonra atıldı.
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