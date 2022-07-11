Kolombiya'dan FARC'a operasyon: 10 FARC üyesi öldürüldü

Kolombiya'da, ordunun eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçlerine (FARC) yönelik operasyonunda 10 eski FARC mensubu öldürüldü.

AA
11 Temmuz 2022 Pazartesi, 09:30
Kolombiya'dan FARC'a operasyon: 10 FARC üyesi öldürüldü
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Kolombiya'da Caqueta yönetim bölgesine bağlı San Vicente del Caguan kasabasında, Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'ne (FARC) yönelik helikopter destekli operasyon düzenlendi.

Çatışmada, 4'ü kadın 10 eski FARC üyesi hayatını kaybetti.

Kolombiya Savunma Bakanı Diego Molano, konuya ilişkin açıklamasında, FARC'ın birinci cephesine operasyon yapıldığını teyit ederek, cesetlerin, kimlik tespiti için adli tıp morguna kaldırıldığını söyledi.

Bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde ise büyük miktarda cephaneliğin ele geçirildiği bilgisi paylaşıldı.

Devlet ile FARC arasında yapılan barış anlaşmasına rağmen örgüt ile ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri silahlı eylemlerine devam ediyor.


Kolombiya FARC
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