Kolombiyalılar bağımsızlıklarını kutladı

Kolombiya'da bağımsızlık günü törenle kutlandı

AA
21 Temmuz 2022 Perşembe, 01:35
Kolombiyalılar bağımsızlıklarını kutladı
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Kolombiya'da 20 Temmuz Bağımsızlık Günü'nün 212. yılı kutlamaları yapıldı.

Başkent Bogota'da askeri geçiş törenine Cumhurbaşkanı Ivan Duque, Yardımcısı Marta Lucia Ramirez, Savunma Bakanı Diego Molano ve kabinenin diğer üyeleri katıldı.

Cumhurbaşkanı Duque, geçit töreni öncesi terfi alan generalleri kutlayarak madalyalarını takdim etti.

Covid-19 pandemisi nedeniyle 2 yıldır yapılmayan bağımsızlık günü kutlamaları bu yıl halka açık şekilde 12 binden fazla askerin katılımıyla icra edildi.

 

 

 


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