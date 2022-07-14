Kolombiya'nın yeni Maliye Bakanı duyurdu: Batı Avrupa tipi kapitalizm istiyorum
Kolombiya'nın yeni Maliye Bakanı Ocampo, Batı Avrupa tipi kapitalizm istediğini açıkladı.
Kolombiya’da 7 Ağustos’ta Maliye Bakanlığı görevine başlaması planlanan Jose Antonio Ocampo, ülkesi için "Batı Avrupa tipi kapitalizm" istediğini söyledi.
Jose Antonio Ocampo, yaptığı açıklamada, yoksulluk programlarına daha fazla harcama yapılması için varlıklı kişilerden alınan vergilerin artırılmasına odaklanacağını belirtti.
Ocampo, eşitsizlikler üzerine bir kapitalist sistem değil, Batı Avrupa tipi kapitalizm istediğini vurguladı.
Ocampo, yönetimin merkez bankasının özerkliğine saygı duyacağını aktararak, ülkenin ekonomik durumunun iyileştirilmesi için kredi derecelendirme kuruluşlarıyla çalışacağını bildirdi.
Ocampo ayrıca, yabancı yatırımın Kolombiya’da hoş karşılanmaya devam edeceğinin altını çizdi.
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