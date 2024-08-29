Komşu ülkelerde de hissedildi... O ülkede 5,4 büyüklüğünde deprem

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
Yayınlanma: 29.08.2024 - 12:52
Komşu ülkelerde de hissedildi... O ülkede 5,4 büyüklüğünde deprem
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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), yerel saatle 10.26'da kaydedilen 5,4 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün Badahşan'ın Eşkaşim ilçesi olduğunu açıkladı.

Yerin 224 kilometre derinliğinde gerçekleştiği duyurulan depremin hasara yol açıp açmadığı konusunda henüz açıklama yapılmadı.

KOMŞU ÜLKELERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem, başkent Kabil ve Afganistan'ın kuzey vilayetleriyle komşu ülkeler Tacikistan ve Pakistan'da da hissedildi.

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Hindikuş Dağları üzerinde bulunan Badahşan'da sık sık depremler meydana geliyor.


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