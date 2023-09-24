Komşuda ana muhalefet lideri bugün belirleniyor

Yayınlanma: 24.09.2023 - 10:35

Güncelleme: 24.09.2023 - 10:35

Yunanistan’da Aleksis Çipras’ın geçen Haziran ayı seçimlerinde aldığı yenilgiden hemen sonra ana muhalefet Radikal Sol Koalisyon Partisi SYRİZA’nın liderliğinden istifa etmesi üzerine genel başkanlık için başlayan yarış bugün noktalanıyor.

Parti içinde yapılan oylamanın ilk turunun sonuçsuz kalmasının ardından bugünkü ikinci tur seçimlerinde SYRİZA'nın yeni lideri belli olacak.

Geçen hafta 5 aday arasında yapılan ilk tur seçimlerini yüzde 45 oyla, adaylar arasında “outsider” olarak bilinen Girit kökenli Stefanos Kasselakis önde bitirmişti.

lk tura katılan 5 aday arasında yer alan SYRİZA’nın tecrübeli ve önemli isimlerinden biri olduğu için “favori” gösterilen Efi Ahcioglou ise yüzde 36 ile ikinci gelmişti.

İlk turda alınan bu sonuçlar gerek SYRİZA içinde gerek kamu oyunda şaşkınlık yaratmıştı.

Bugün gerçekleşen 2.tur seçimleri Kasselakis ile Ahcioglu arasında yapılıyor.

Ülke çapında 570 sandığın kurulduğu liderlik seçimlerinde yalnız SYRİZA üyeleri oy kullanıyor. İlk tur seçimlerine kadar SYRİZA’ya yeni üye olanların sayısı 40 bini bulmuş; toplam 147 bin seçmen oy kullanmıştı. Bugünkü 2.tur seçimlerinde seçmen sayısının daha fazla olması bekleniyor.

İki aday arasında yapılacak seçimler parti eğilimleri ne olursa olsun Yunan kamu oyu tarafından ilgiyle izleniyor.

Siyaset sahnesine Aleksis Çipras’ın önerisiyle henüz bu yılın Mayıs ayında çıkan ancak Mayıs ve Haziran seçimlerde parlamentoya giremeyen iş adamı ve ABD eğitimli 35 yaşındaki Stefanos Kasselakis, özellikle genç kuşak tarafından destekleniyor.

T24'ten Stelyo Berberakis'in haberine göre, LGBT haklarını savunan; hatta ABD'li hemcinsiyle birlikte yaşadığını açıklamaktan kaçınmayan Kasselakis, 14 yaşından beri yaşadığı ABD’nin Yale Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra elemanı olarak çalıştığı Golden Sachs’ta “Kapitalizmin ne denli zalim olduğunun bilincine vardığını ve solcu olmaya karar verdiğinden” söz etmişti. Kasselakis'in LGBT olması SYRİZA içinde ya da diğer partiler tarafından muhafazakar seçmeni kazanmak için kampanya malzemesi olarak öne sürülmedi.. Tam aksine, rakipleri bile Kasselakis’in cinsel yönelimine sataşan ve homofobik yaklaşımlar gösterenlere karşı ortak bir tutum sergileyerek destek verdiler.

Ancak Kasselakis, SYRİZA’nın “demirbaş” ve aşırı solcu üyeleri tarafından “kara koyun” ya da “kapitalizmin truva atı” olarak görülüyor.

Yunancada kelime hazinesinin sınırlı olması nedeniyle bazen “gaf yaparak” zor duruma düşen Kasselakis, rakipleri tarafından “plansız, programsız, iç ve dış politika konularını bilmeyen biri” olduğu gerekçesiyle eleştiriyor.

Buna örnek olarak da bu hafta bir konuşması sırasında Kıbrıs'tan söz ederken Kuzey Kıbrıs’ı “Türklerin devletçiği” olarak tanımlaması rakiplerinin ve özellikle Efi Ahcıoglou’nun hedefine girdi ve dış politikadan “birhaber olduğunun delili” olarak gösterildi.

Baba tarafından olan dedesi 1923’te halk mübadelesiyle Çanakkale’den Kuzey Yunanistan’ın Yanitsa kentine göç eden 38 yaşındaki Efi Ahcioglou ise ilk tur seçimlerinde favori olduğu halde yüzde 36 oranında kalması hem kendisi; hem de destekçileri için şok etkisi yarattı.

2015 yılında SYRİZA milletvekili seçilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nı üstlenen Ahcioglou SYRİZA’nın önemli elemanlarından biri olarak görülüyor.

Ahcioglou bugünkü 2.tur seçimlerinde ibrenin kendi lehine döneceğine ve liderlik yarışını kazanacağına inanıyor.

SYRİZA’nın yakın bir geçmişe kadar “göz bebeği” olan Aleksis Çipras ise 1. turda olduğu gibi 2.turda da iki adaya karşı mesafeli duruyor ve tarafsızlığını korumaya devam ediyor.

Seçim sonuçlarının bu akşam geç saatlerde açıklanması bekleniyor.