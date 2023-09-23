Yunanistan sınırında yakalanmışlardı... FETÖ üyeleri hakkında tutuklama kararı!
Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Güvenlik güçleri tarafından 1'inci derece askeri yasak bölgede 4 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ zanlıları H.Y., E.Ö., A.A. ve A.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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