Yunanistan sınırında yakalanmışlardı... FETÖ üyeleri hakkında tutuklama kararı!

Edirne'de, Yunanistan'a kaçarken yakalanan 4 FETÖ şüphelisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA
Yayınlanma: 23.09.2023 - 11:29
Yunanistan sınırında yakalanmışlardı... FETÖ üyeleri hakkında tutuklama kararı!
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Güvenlik güçleri tarafından 1'inci derece askeri yasak bölgede 4 gün önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan FETÖ zanlıları H.Y., E.Ö., A.A. ve A.K.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. 

Edirne Adliyesi'ne getirilen şüpheliler savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.


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