Komşuda kritik seçim! Yeniden sandığa giden Yunanistan'da Miçotakis'in partisi önde
Yunanistan’daki genel seçimde, sandık çıkış anketlerine göre son dört yıldır tek başına iktidarda olan, eski Başbakan Kiryakos Miçotakis'in lideri olduğu Yeni Demokrasi Partisi yarışı önde götürüyor.
Araştırma şirketleri, Yunan kamu ve özel televizyonları için oy verme merkezlerinin önünde yaptıkları anketlerin sonuçlarını, oy verme işleminin saat 19.00'da tamamlanmasıyla açıkladı.
İKTİDAR PARTİSİ YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE
Sandık çıkış anketlerinde iktidardaki Yeni Demokrasi Partisi, yüzde 40-44 ile birinci parti gözükürken Radikal Sol İttifak (SYRIZA) yüzde 16,1-19,1 ile ikinci sırayı aldı.
SPARTALILAR PARTİSİ MECLİS'E GİREBİLECEK
Sandık çıkış anketlerine göre PASOK-KINAL ittifakı yüzde 10-13, Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7,2-9,2, Yunan Çözümü Partisi yüzde 2,3-4,3, Mera25 Partisi yüzde 2-4, Özgürlük Seyri Partisi yüzde 2-4, Zafer Partisi ise yüzde 2,3-4,3 oy aldı.
Anket sonuçlarına göre, seçime katılmasına Yunan yargısınca izin verilmeyen Eski Altın Şafak Milletvekili İlias Kasidiaris'in, desteklediğini açıkladığı Spartalılar Partisi ise yüzde 4-6 oy oranıyla meclise girebilecek.
Yunanistan'da yüzde 3'lük seçim barajı bulunuyor.
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