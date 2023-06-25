Yunanistan yeniden sandık başında

Yayınlanma: 25.06.2023 - 11:19

Güncelleme: 25.06.2023 - 11:19

İlk seçimde hükümetin kurulamadığı Yunanistan'da, 9,8 milyon seçmen yeninden sandık başına gidiyor. Tek partili bir hükümet kurabilmek için parlamentoda beş sandalye eksiği bulunan Başbakan Kiriakos Miçotakis, seçmenlere "sandığa gidin" çağrısında bulundu.

Seçim yasaklarına saatler kala Skai TV'ye konuşan Miçotakis, 35 gün içinde ikinci kez sandığa gidilmesine ilişkin "Umarım Ağustos başında tekrar bir araya gelmek zorunda kalmayız. Bu bir şaka değil. Elde ettiğimiz tüm kazanımlar pekiştirilmeli ve devam ettirilmelidir" açıklamasında bulundu.

AFP'de yer alan habere göre, 55 yaşındaki Harvard mezunu Başbakan, bir önceki seçimdeki en yakın rakibi Aleksis Çipras'a yüzde 20'lik bir fark atmıştı.

İlk turu muhafazakarların önde götürdüğü Yunanistan'da, 07.00'de açılan sandıkların 20.00'de kapanacak.

SEÇİM SİSTEMİ

Yunanistan'da bu yıl ilk kez uygulanan seçim sistemine göre, sandıktan çıkan birinci partiye fazladan milletvekilliği verilmiyor ancak hükümet kurulamaması halinde ikinci kez sandığa gidildiğinde birinci partiye en az yüzde 25 oy almak kaydıyla, oy oranına göre 300 sandalyelik mecliste 20 ila 50 milletvekilliği ekstradan veriliyor.

Böylelikle koalisyon arayışındaki çıkmaz, birinci partiye verilen destekle aşılmaya çalışılıyor.

İLK TURDA NE OLDU?

Yeni Demokrasi Partisi birinci oldu ancak yeni seçim sistemi nedeniyle tek başına iktidara gelmesi için gerekli 151 sandalyeye ulaşamadı.

Yeni Demokrasinin aldığı yüzde 40,79'luk oy, partiye 300 sandalyelik meclise 146 milletvekili gönderme imkanı tanıdı.

Yeni Demokrasiyi 2019-2023 döneminin ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak (SYRIZA), yüzde 20,07'lik oy ve 71 milletvekiliyle takip etti.

Onlarca yıldır Yeni Demokrasinin bir numaralı rakibi olan ancak ekonomik kriz sürecinde oy oranı gerileyen merkez soldaki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK), kaybettiği gücünü kısmen toplayarak yüzde 11,46'lık oy ve 41 milletvekiliyle üçüncü sıraya yerleşti.

Yunanistan Parlamentosunun kemikleşmiş partilerinden Yunanistan Komünist Partisi (KKE) yüzde 7,23 oy ve 26 milletvekili, aşırı sağcı tutumuyla bilinen Yunan Çözümü Partisi ise yüzde 4,45 oy ve 16 milletvekiliyle parlamentoda temsil hakkını kazandı.

Yüzde 3'lük seçim barajını aşarak parlamentoya girmeye hak kazanan parti sayısı 5 oldu.