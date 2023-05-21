Komşuda seçim zamanı: Yunanistan bugün sandığa gidiyor

Yayınlanma: 21.05.2023 - 02:00

Güncelleme: 21.05.2023 - 02:00

Yunanistan’da halk bugün sandığa gidiyor. Seçim yarışının, iktidarda bulunan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki Yeni Demokrasi (ND) partisi ile Aleksis Çipras öncülüğündeki ana muhalefet Radikal Sol SYRIZA partisi arasında geçmesi bekleniyor.

Muhalefet hayat pahalılığı, işsizlik ve yoksulluğa dikkat çekerken iktidar, ülkenin “krizden çıktığını” savunuyor. Bağımsız siyaset gözlem ağı Vouliwatch’un direktörü Stefanos Loukopoulos ile seçim sürecini konuştuk.

‘EN SAKİN SEÇİM’

Yunanistan nasıl bir atmosferde seçime gidiyor?

Seçimler oldukça hareketli bir dönemde gerçekleşiyor. Casus yazılım skandalı ve enerji krizi nedeniyle toplumun büyük çoğunluğu tarafından hissedilen ekonomik zorluklara ek olarak, Yunanis-tan yakın zamanda Tempi bölgesindeki ölümcül tren kazasıyla da sarsıldı. Tüm bunlara rağmen şaşırtıcı bir şekilde, siyasi analistler ve medya uzmanları, son zamanlardaki seçim öncesi dönemler arasında en sakin ve en az kutuplaşmış dönemlerden birini yaşadığımıza işaret ediyor.

İstihbarat teşkilatının yaptığı iddia edilen yasadışı dinlemeler ve ekonomi, seçimi nasıl etkileyecek?

Ne yazık ki hukukun üstünlüğü ve insan haklarıyla ilgili konular, Yunan seçmenler için önemli bir öncelik oluşturmuyor. Büyük siyasi figürlerin, yüksek rütbeli Yunan askeri mensuplarının ve gazetecilerin yasadışı olarak dinlenilmesini içeren “predator” (casus yazılım) ve Ulusal Güvenlik Servisi (EYP) skandalının, önümüzdeki seçimlere önemli ölçüde etki etmesi beklenebilir. Ancak geçen aylarda yapılan bir dizi ankete göre bu, yurttaşlar tarafından en önemli konular arasında yer almıyor. Diğer yandan ekonomik durum gerçekten de bu seçimlerin merkezi konusu ve muhtemelen sonucu şekillendirmede en büyük etkiye sahip olacak.

(Stefanos Loukopoulos)



‘BÜYÜK FARK OLMAZ’

Miçotakis’in partisinin oylarının düştüğü ancak yeniden kazanacağına yönelik yorumlar da var. Görüşünüz nedir?

ND’nin popülerliği düşüşte olabilir ancak bir çalkantılı dönem boyunca iktidarda bulunmasına rağmen anketler hâlâ önde gösteriyor. Bu tür bir dayanıklılık, Yunan siyasetinde çok nadir bir durumdur çünkü tam bir dönem boyunca iktidarda bulunan parti genellikle seçimlere doğru ciddi şekilde zayıflar. Aynı zamanda, anket şirketlerinin SYRIZA’nın oy oranını tahminlerin altında gösterdiği biliniyor. Ek olarakt hâlâ kararsız olan yaklaşık yüzde 15 oranındaki seçmenin dikkate alınması gerekiyor. Bu nedenle, sonuçlarla ilgili sağlam tahminler yapmak çok zor. Benim izlenimim, iki ana yarışmacının birbirine çok yakın olduğu ve bu akşam birinci gelecek ismin büyük bir fark atamayacağı yönünde.

Ülkede solun durumu nedir? Seçimden sonra neler değişecek?

Yunanistan’da sol kesim oldukça parçalanmış durumda ve ND tarafından geliştirilen neoliberal gündeme karşı sağlam bir cephe oluşturamıyorlar. Sol partilerin, değişimin katalizörleri olmaktan ziyade ideolojik saflıklarıyla daha çok ilgilendikleri görünüyor. Seçimleri ND’nin kazanması halinde, daralan bir devletle serbest piyasa ekonomisine doğru daha agresif bir yönelim göreceğiz ve hukukun üstünlüğüne yönelik olumsuz etkilerin daha da artabileceği bir senaryo söz konusu olabilir. Öte yandan merkez sol bir koalisyon, daha çok sosyal refah ve zengin-fakir arasındaki giderek artan uçurumun azaltılmasına odaklanacaktır.