Yunanistan'da seçim öncesi Miçotakis'e şok: Hakkında dava açıldı

Yayınlanma: 17.05.2023 - 11:12

Güncelleme: 17.05.2023 - 11:13

Geçtiğimiz Şubat ayında Yunanistan'da iki trenin kafa kafaya çarpışması sonucu hayatını kaybeden 57 kişiyi temsil eden bir grubun, Yunanistan'da Pazar günü yapılacak genel seçimler öncesinde Başbakan Kiryakos Miçotakis ile diğer bakan ve yetkililer hakkında dava açtığı bildirildi.

Eşi, ülkenin en büyük demiryolu faciasında hayatını kaybeden grup temsilcisi Christos Konstantinidis, davaya ilişkin "Başbakanı, bakanları ve eski bakanları hedef alıyor" dedi.

Bir yolcu treni, 28 Şubat gece yarısından kısa bir süre önce, yanlışlıkla aynı hattan geçmesine izin verilen bir yük treniyle çarpışmıştı. Ölen 57 kişiden 30'u 30 yaşın altındaydı ve bunların çoğu üniversite öğrencisiydi.

Bu olayın üzerinden on binlerce insan sokaklara dökülerek, hükümeti protesto etti.

YARGILAMALAR DEVAM EDİYOR

Trajedinin ardından istifa etmek zorunda kalan demiryolu ağı şirketi OSE'nin eski başkanı hakkında görevi kötüye kullanmaktan dava açıldı.

Kaza sırasında görevde olan istasyon şefi ise toplu taşımayı tehlikeye atmak ve taksirle adam öldürmek suçlarından tutuklu yargılanıyor ve suçlu bulunması halinde ömür boyu hapis cezasına çarptırılabilecek.

Diğer iki istasyon şefi ve bir vardiya amiri olmak üzere üç demiryolu görevlisi de faciayla bağlantılı olarak suçlanıyor.

Hükümet, başlangıçta suçu doğrudan görevli istasyon şefine yüklemeye çalışarak tepki çekmişti.

MİÇOTAKİS ÖZÜR DİLEDİ

Demiryolu sendikaları uzun süredir güvenlik riskleri konusunda uyarıda bulunuyor, on yıllık harcama kesintilerinin ardından demiryolu ağının yetersiz finanse edildiğini, personel sayısının az olduğunu ve kazalara açık olduğunu iddia ediyorlardı.

Miçotakis, daha sonra özür dileyerek, AB uzmanları ve Fransız demiryolu işletmecisi SNCF ile işbirliği içinde demiryolu güvenliğini iyileştirme sözü verdi.

Yunanistan'da başbakan ve bakanlar hakkında sadece parlamentonun soruşturma açtığı biliniyor.