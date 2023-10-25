Komşudaki seçimler mahkemeye taşındı: Vekillerin ifadesi istendi

Yayınlanma: 25.10.2023 - 15:09

Güncelleme: 25.10.2023 - 15:09

Yunanistan Yüksek Mahkemesi, son genel seçimlerde hukuksuzluk yaptıkları şüphesiyle Yunan Parlamentosunda 11 milletvekili ile temsil edilen Spartalılar Partisi'nin milletvekillerinin ifadelerine başvurmak üzere parlamentodan izin talep etti.

Yunanistan Devlet Ajansı AMNA'nın haberine göre, Yüksek Mahkeme Savcısı Yeorgis Adilini, haziranda yapılan son genel seçimlerinde hukuksuzluk yaptıkları şüphesi ile Spartalılar Partisi'nin 11 milletvekilinin ifadesine başvurmak istedi. Adilini, bunun için Meclisten yazılı izin talep etti.

Savcılığın yazılı talebinde, söz konusu milletvekillerinin genel seçimlerde Vasilis Stingas liderliğinde Spartalılar Parti'sine dahil gibi gözüktükleri ancak gerçekte tamamen ırkçı Altın Şafak Partisi'nin eski milletvekili İlias Kasidiaris'in desteği ve yönlendirmesi altında oldukları şüphesi dile getirildi.

Savcılığın kaleme aldığı izin talebinde, Spartalılar Partisi'nin, suç örgütü yöneticiliği suçundan hükümlü İlias Kasidiaris'in, partisinin seçime katılmakta karşılaştığı hukuki kısıtlamaları aşmak adına bir paravan olarak kullanıldığı şüphesine yer verildi.

KASİDİARİS DESTEK VERMİŞTİ

Başbakan Kiryakos Miçotakis liderliğindeki hükümetin parlamentodan geçirdiği yasal düzenleme sonucu 21 Mayıs'taki genel seçimler öncesinde Kasidiaris'in kurduğu Yunanlar Milliyetçi Partisi ve 25 Haziran'daki genel seçimleri öncesi Kasidiaris'in de aralarında bulunduğu bağımsız milletvekili adaylarından oluşan "Vatan ve Özgürlük için Yunanlar" isimli ittifakın seçimlere girmesi yargı kararıyla engellenmişti.

Kasidiaris'in 25 Haziran seçimlerinden hemen önce destekleyeceğini açıkladığı Spartalılar Partisi, sürpriz çıkış yaparak, genel seçimlerde yüzde 4,64 oy almıştı.

Partinin lideri Stingas, seçim sonuçlarının duyurulmasının ardından yaptığı basın açıklamasında Kasidiaris'e özel teşekkür etmişti.

Eski yasal düzenlemeyle itibar zedeleyici belli suçlara iştirak edenlerin, siyasi parti lideri ve yönetici kadrosunda olmaları halinde partinin seçime girmesi engellenirken, şubatta parlamentoda onaylanan yeni yasal düzenlemeyle siyasi parti lideri ve yönetici kadrosu herhangi bir suça iştirak etmemiş olsa bile perde arkasındaki isimlerinin de belli suçlara iştiraki halinde o partinin seçime girmesi yasaklanmıştı.

Aşırı sağcı Altın Şafak Partisi, Ekim 2020'de Yunan mahkemesince "suç örgütü" kabul edilmiş, parti yöneticilerine hapis cezası verilmişti.