Kongo Demokratik Cumhuriyeti ile Ruanda arasında siyasi kriz: Tüm anlaşmalar donduruldu
Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Ruanda ile tüm anlaşmaları dondurdu.
Kongo Demokratik Cumhuriyeti (KDC) Hükümet Sözcüsü Patrick Muyaya, Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi liderliğinde toplanan Yüksek Savunma Konseyi'nin Ruanda ile yapılan tüm mutabakat, anlaşma ve sözleşmeleri askıya aldığını bildirdi.
Patrick Muyaya, Ruanda’yı, KDC’de faaliyet gösteren 23 Mart Hareketi (M23) adlı isyancı grubu destek vermekle suçlayarak, Yüksek Savunma Konseyi'nin ulusal toprakları korumak için orduya önemli kaynak aktarma kararı aldığı bilgisini paylaştı.
HAVA SAHASI KAPATILMIŞTI
KDC, hava sahasını Ruanda’ya kapatmış, uçak seferlerini durdurmuş ve Ruanda’ya en sert şekilde karşılık verileceğini duyurmuştu.
Ruanda ise kendi topraklarına saldırı düzenlemekle suçladığı KDC’ye, saldırılarını sürdürmesi halinde misilleme yapacakları uyarısında bulunmuştu.
Ülkenin doğusunda haftalardır KDC ordusu ile bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmeye çalışan M23 üyeleri arasında şiddetli çatışmalar yaşanıyor.
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